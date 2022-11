Settecamini, Ama interviene: i cittadini ringraziano e chiedono di più

Intervento utile e funzionale. Così si può descrivere il lavoro di Ama e del municipio IV a Settecamini precisamente su via Trevi nel Lazio.

Infatti la società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti della Capitale ha sgomberato l'area in questione abbandonata alla sporcizia. Gli abitanti della zona ringraziano il municipio e Ama ma chiedono di più.

I residenti hanno segnalato infatti altre criticità nel quartiere e chiesto un nuovo intervento di pulizia in: Largo Paganico Sabino, Via Abate di Tivoli, il parcheggio di Via Cerchiara angolo Via Affile, Via Goffredo Parise.