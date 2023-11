Una nuova casa delle donne, centri antiviolenza e case rifugio: la risposta del IV Municipio ai femminicidi

Un nuovo centro antiviolenza, più case rifugio ed una nuova casa delle donne. È quanto ha deciso il consiglio del IV Municipio approvando una mozione ed una risoluzione frutto di un lavoro congiunto tra maggioranza e opposizione. Il 22 novembre si è tenuto un vero e proprio “consiglio tematico” sul contrasto alla violenza di genere al termine del quale tutte le forze politiche hanno preso l’impegno ad effettuare diversi interventi sul territorio.

Proposte approvate all’unanimità

Tutte le proposte presentate sono state approvate all’unanimità dall’aula. Alcune, ovviamente, sono più importanti di altre, come la richiesta di apertura di un centro antiviolenza all’interno dell’ospedale Pertini. Approvata anche la richiesta di ampliamento e diffusione capillare di case rifugio nel territorio comunale e la protezione e sostegno giuridico alle vittime di violenza. In futuro, si realizzeranno anche progetti di educazione sentimentale rivolti a studenti, studentesse e formazione per docenti. Verranno poi sottoscritti protocolli d’intesa con le forze dell’ordine, Asl, centri antiviolenza e Municipio per creare una solida rete di sostegno. Infine, anche se occorre ancora individuare l’immobile giusto, i consiglieri del quarto hanno impegnato il presidente, Massimiliano Umberti, a trovare uno spazio dismesso da riqualificare da destinare ad una “casa delle donne, luogo di ascolto, aggregazione sociale, formazione individuale e collettiva”.

Minuto di rumore

Come avvenuto in diverse scuole ed università della Capitale, il minuto di silenzio previsto in memoria dell’ultima donna vittima di femminicidio, Giulia Cecchettin, anche il consiglio del IV Municipio ha preferito fare “un minuto di rumore” prima dell’inizio del dibattito.

“E' il momento della concretezza e delle risposte, quanto accade non è più tollerabile, il momento non impone riflessione ma azione - ha dichiarato la presidente della commissione pari opportunità Sarah Pelliccia - Ringrazio opposizione e maggioranza per l’impegno dimostrato nel costruire questi due atti dimostrando che su questioni prioritarie come questa lo scontro politico può esser messo da parte.”

“106 donne ammazzate ad oggi nel 2023. Da Palermo a Caivano, da Vigonovo a Fano, nel nome delle donne che non hanno più voce, ci siamo impegnate/i perché crediamo che la violenza maschile si contrasti con operazioni concrete di risorse per il sostegno e per il lavoro, di centri antiviolenza, di prevenzione e di educazione sentimentale in tutti luoghi di lavoro e scolastici, di interventi contro tutte le pratiche di cultura patriarcale e di discriminazione sessista, per una trasformazione sociale e culturale della società, nel rispetto dei diritti di tutte e tutti alla libertà” ha invece detto Carla Corciulo, vice presidente della commissione pari opportunità. “Se il patriarcato è un problema di potere maschile, e lo è, ci auguriamo che finalmente gli uomini giusti mettano in discussione i loro privilegi e comincino a superare il loro analfabetismo emotivo”

“Ringrazio la commissione Pari Opportunità del IV Municipio per aver portato avanti un documento condiviso, che sarà per la Giunta un obiettivo di lavoro per contrastare quella che è ancora di più oggi un dramma sociale: la violenza di genere” ha detto Annarita Leobruni, vicepresidente ed assessora alle pari opportunità del IV Municipio - il contrasto alla violenza di genere, deve passare soprattutto per azioni concrete che noi abbiamo intenzione di fare, senza tirarci indietro. Mai più una cultura patriarcale, sempre di più una nuova cultura, che vede nell'educazione alla parità di genere il vero faro del nostro fare politica”.

Nuova panchina rossa

Sabato 25 novembre, intanto, ci sarà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”. Con l’occasione, presso il parco Pratolungo, su via Ettore Brandizzi Gianni, verrà inaugurata una nuova panchina rossa, ormai simbolo universale della lotta ai femminicidi.