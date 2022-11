‘Viaggiare è vita’: il progetto del Municipio che porta in gita gli studenti

Gli alunni delle scuole del Tiburtino andranno in gita in varie città italiane entro dicembre di quest’anno. Si chiama ‘Viaggiare è vita’, il progetto voluto dall’assessorato alla scuola del Municipio Roma IV che coinvolge i ragazzi delle scuole di primo grado. “È un modo nuovo di fornire servizi educativi alle scuole e di contribuire veramente a quella rete di comunità educanti che sta nascendo nel territorio. Ringrazio i miei uffici che hanno supportato e costruito questa idea folle che abbiamo avuto” ha commentato Annarita Leobruni, assessora alla scuola del Tiburtino.

Saranno mille e duecentotrenta gli alunni delle scuole del Tiburtino che – a partire dai prossimi giorni, fino a dicembre di quest’anno – andranno in gita in giro per l’Italia insieme ai loro insegnanti e agli operatori: dal Lazio alla Campania, alla Toscana e all’Umbria. L’importo messo a disposizione dal Dipartimento ammonta a 154mila euro e coinvolge 14 istituti comprensivi del territorio. A raccontare la genesi del progetto a Roma Today è Leobruni, assessora alla Scuola e alle Pari Opportunità del Tiburtino. “Abbiamo incontrato i dirigenti scolastici del Municipio e abbiamo chiesto loro di indicarci le priorità per gli studenti. Dalla riunione è emerso che le famiglie non sempre hanno disponibilità economica per mandare i propri figli in gita – anche i bus hanno un costo - e abbiamo deciso di investire su questo”. Le mete scelte per le gite sono Napoli, Firenze, Caserta, Perugia e Viterbo.

I partecipanti alle gite, 88 per ogni scuola, saranno accompagnati dagli insegnanti e da operatori a loro supporto. Saranno, inoltre, dotati di un kit adeguato: zaino, cappellino e borraccia. “Una volta giunti nelle città – ha aggiunto Leobruni – visiteranno i luoghi di interesse culturale e anche esperienze gastronomiche locali”.