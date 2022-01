San Basilio: bonificata la discarica di via Pieve Torina

Continuano le operazioni per ripristinare il decoro tra le strade e le ‘zone franche’ del IV Municipio. Nella mattina di martedì è stata bonificata la discarica abusiva di via Pieve Torina, nel quartiere San Basilio da tempo nervo scoperto per i residenti della zona. “Per migliorare il Municipio abbiamo bisogno che diventi decoroso” ha commentato Massimiliano Umberti, minisindaco al Tiburtino.

Gli interventi di bonifica sono stati realizzati su indicazione del Dipartimento Ambiente del Comune di Roma. Operai al lavoro hanno rimosso ingombranti, materiali edili di risulta e spazzatura di varie tipologie. L’intervento rientra nell’ambito delle operazioni extra Tari: “Vengono svolti con una procedura diversa rispetto all’iter seguito per rimuovere i rifiuti dai marciapiedi, e come tali, richiedono tempi più lunghi” ha puntualizzato Umberti.

“Voglio ringraziare l’assessora all’ambiente Federica Desideri, il comandante della Polizia locale che hanno reso possibile questo intervento” ha detto il minisindaco. Intanto, alcune anticipazioni: “Nelle prossime settimane interverremo in altre zone vessate dalla presenza di discariche abusive. Tra queste – ha concluso Umberti – la discarica di via del Flauto e le mini discariche del Tecnopolo”.