San Basilio: lavori in corso per un parcheggio da 55 posti auto

Lavori in corso in via del Casale di San Basilio, nell’omonimo quartiere della periferia romana del municipio IV. Da alcuni giorni, gli escavatori sono in azione all’altezza di via Pollenza per la costruzione di un parcheggio pubblico. “Continuiamo a terminare le opere incompiute” ha detto ai nostri taccuini Massimiliano Umberti, presidente del Tiburtino. Impegnato nel progetto l'assessore municipale ai lavori pubblici, Dino Bacchetti.

Una distesa di terreno incolta e recintata che diventerà un parcheggio pubblico a disposizione degli abitanti del quartiere San Basilio e dei residenti delle zone limitrofe. Lo spazio, situato su via del Casale San Basilio – la strada che collega la via Tiburtina alla via Nomentana – è stato ripulito da erba e degrado. “Il progetto era fermo da tempo immemore – ha aggiunto Umberti – Abbiamo chiesto al comune di capire cosa fosse accaduto e di sbloccare l’opera. E così è stato”.

Gli interventi di costruzione, ad opera del comune, saranno ultimati nelle prossime settimane, dopo la rifinitura dei marciapiedi. All’interno dello spazio saranno disponibili 55 posti auto. L’accesso al parcheggio sarà fruibile solo da via del Casale di San Basilio. “È una piccola opera ma aiuta a ripristinare il decoro in una zona del quartiere” ha concluso il presidente del municipio Roma IV.