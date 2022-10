Opposizioni divise al Tiburtino sul primo anno della giunta Umberti

Movimento Cinque Stelle, Fratelli d’Italia e Lega. Sono loro i partiti politici che siedono tra i banchi dell’opposizione in via Tiburtina. A loro, a un anno di governo del minisindaco Massimiliano Umberti – espressione del centrosinistra – abbiamo chiesto opinioni e commenti. Dall’immobilismo alla mancanza di trasparenza: sono queste le critiche che maggiormente le opposizioni imputano al presidente del Municipio IV e alla sua squadra. Un giudizio senz’altro sorprendente è quello della Lega: il partito di Salvini – storicamente agli antipodi della filosofia di centrosinistra – definisce positivo l’operato del primo anno di questa consiliatura.

“Il problema più evidente e grave è la mancanza di trasparenza degli atti relativi al lavoro della Giunta. Sul sito del Municipio non sono pubblicati e neanche con la Commissione Trasparenza presieduta da Roberto Santoro riusciamo a sapere cosa effettivamente stiano producendo per migliorare questo territorio. Siamo a fine anno e stiamo verificando anche il bilancio perché abbiamo il sentore che non tutti i soldi richiesti, e di cui si sono vantati ad inizio consiliatura, verranno spesi ed andranno quindi persi” è il commento di Luca Scerbo Polverato, capogruppo di Fratelli d’Italia. E in tema di trasparenza anche il collega di partito Roberto Santoro che ne presiede la commissione: “In trasparenza non sappiamo mai nulla, quello che fa la giunta lo sappiamo dai social. In questo anno sono arrivate in commissione solo due determine dirigenziali, nonostante il regolamento lo richieda espressamente. Noi gli atti dobbiamo leggerli. Inoltre, in trasparenza non vengono mai le municipalizzate e mai nessun assessore in questo anno ha relazionato in consiglio, come dovrebbe ogni sei mesi. Certo è che dal Municipio c’è una fuga di dipendenti”.

Nessun giudizio positivo nemmeno dal Movimento Cinque Stelle. A Roma Today, Roberta Della Casa, capogruppo pentastellata ha detto: “Un anno caratterizzato da immobilismo e scorrettezza istituzionale. Tutte le cose fatte sono cose ereditate dalla nostra amministrazione, di nuove progettualità non abbiamo visto nulla in questi dodici mesi. Tutti gli atti approvati in consiglio, poi, non hanno avuto seguito in giunta. E sono anche scorretti perché quando tagliano i nastri, omettono che si tratta di lavori progettati e finanziati da noi”.

Dalla Lega: “Il mio bilancio per l'Amministrazione municipale, a differenza di quella comunale, è decisamente positivo” ha commentato Fabrizio Montanini, capogruppo. “Ho un buon rapporto con tutta la giunta municipale e i consiglieri, capitanati dal valido e competente capogruppo del PD Proietti, a cui vanno i miei complimenti per il lavoro che stanno portando avanti. In Municipio, tutti gli Assessori e i presidenti delle Commissioni sono pronti ad ascoltare le tante istanze dei cittadini che gli porto sul tavolo”. Ha aggiunto: “Purtroppo, l'unico neo è il presidente della Commissione Ambiente che rigetta ogni segnalazione, come il caso dell'area verde (parcheggio) di via Galantara per cui ho chiesto più volte una Commissione ad hoc”. Ha concluso: “Viene apprezzata in particolare la mia opposizione sempre costruttiva e garbata e mai ostruzionista e strumentale. Naturalmente, sul piano ideologico siamo distanti, ma i bisogni dei cittadini vengono prima di ogni altra cosa. Loro ci hanno permesso di sedere in Municipio e solo a loro dobbiamo rispondere”. Abbiamo raggiunto anche Federico Sciarra, Azione, ma non abbiamo avuto nessun riscontro. Il capogruppo, siede tra i banchi delle opposizione ma è presidente della commissione straordinaria sul Giubileo.