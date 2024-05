A Roma nasce il parchetto di Ultimo. Inaugurazione con duetto tra il cantautore e Gualtieri

Un duetto inedito a San Basilio per l’intitolazione di un parco. È stato dedicato a Ultimo e, per l’occasione, il cantautore si è anche esibito in un inedito duetto.

Il duetto con il sindaco

Ad accompagnare alla chitarra il giovane talento di San Basilio c’è andato il sindaco Roberto Gualtieri. Insieme hanno suonato le note di Altrove, la canzone che parla proprio dell’area verde dove, l’artista romano, trascorreva il tempo con le proprie amicizie di quartiere. E per ricordarlo, in quello che ormai viene chiamato “il parco di Ultimo”, nel luogo in cui Niccolò Moriconi è cresciuto, è stata apposta una targa.

La dedica contenuta nella targa

“La città di Roma ringrazia Ultimo, cantautore nato e cresciuto nella Capitale, di cui porta con orgoglio la bandiera, per aver valorizzato e abbellito questo luogo” si legge nella targa. Il cantautore ha infatti donato nove panchine all’area verde di San Basilio. “Questo – si legge sempre nell’iscrizione – è il Parchetto di Ultimo, il suo “Altrove”, un simbolo che racconta la storia, le amicizie di una vita, le prime note delle canzoni di un artista profondamente orgoglioso delle sue origini, del suo territorio e del suo quartiere, San Basilio”.

Nove panchine con i brani di Altrove

Il parco, già da anni è una meta dei tanti fan del talento romano. Ora potranno andare in un parco dove, ogni panchina, riporta il nome di uno dei nuovi brani di Altrove, la cui single title track è stata presentata lo scorso 10 maggio nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai2! In previsione del prossimo tour Ultimo, che a soli 28 anni vanta già un palmares di 33 stadi riempiti in 4 estati, può ora aggiungere altri due, originali, risultati nella propria carriera: la targa nel parco in cui è cresciuto ed un duetto del suo nuovo successo con il sindaco alla chitarra.