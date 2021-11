Torraccia, l’incidente in piazza riaccende la polemica: “Serve una seconda via di accesso al quartiere”

Una sola strada di accesso che dal quartiere conduce a San Basilio, sulla via Tiburtina e viceversa. Quando nella piazza si verifica l’intoppo, il traffico si congestiona e una zona intera resta ‘isolata’. Siamo a Torraccia, nel IV Municipio, all’interno del piano di Zona C1 dove vivono circa 10mila persone, a nord-est di Roma, dentro il Grande Raccordo Anulare. “Da anni chiediamo una seconda via di accesso ma nessun intervento” hanno spiegato dalle strade di Torraccia.

L’ultimo incidente, in ordine di tempo, nella mattina di venerdì quando in piazza Urbania – punto nevralgico e di collegamento tra i quartieri Torraccia e San Basilio, si sono scontrati un autobus e un’automobile. “Un altro incidente pochi giorni fa, non è più possibile tollerare questa situazione. È necessario creare condizioni che favoriscano sicurezza” hanno spiegato gli abitanti di San Basilio che negli anni hanno chiesto dissuasori per la velocità, semafori a chiamata.

Con la viabilità bloccata in piazza Urbania, diventa impossibile percorrere via San Severino Marche che conduce a Torraccia, così un’intera zona rimane isolata: “Segnaliamo da anni la necessità di avere delle strade alternative ma sembra che le nostre richieste non interessino nessuno. Intanto quando piazza Urbania si blocca noi siamo ‘sequestrati’ in quartiere tanto da doverci muovere a piedi perché non transitano le auto, e nemmeno gli autobus” ha detto Giuseppe Corbellini, un abitante di Torraccia.