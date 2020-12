Torraccia: al Miglio d’arte il roseto in ricordo delle vittime del Covid-19. Sarà inaugurato in primavera

Al ‘Miglio d’arte’ è stata ultimata anche l’area destinata al roseto che sarà inaugurato in primavera. Impegnati nella realizzazione dell’opera gli attivisti e i volontari di Torraccia che hanno promosso l’istituzione della galleria d’arte a cielo aperto. Intanto, il Comune ha provveduto a ultimare i lavori di recinzione e ripristinare la pavimentazione.

Non solo una barriera antirumore lunga circa un chilometro colorata da murales realizzati dagli artisti della scuderia di Franco Galvano ‘Arte e città a colori’. Dopo l’arrivo della statua di Fabrizio Moro (più volte vandalizzata ma tornata sempre al suo posto) e le sculture su tronchi, al ‘Miglio d’arte’, che ha accolto espressioni artistiche tra le più disparate, si aggiunge un nuovo tassello: un roseto che sarà inaugurato in primavera.

“A Torraccia c’è un roseto composto da 140 piante in ricordo delle vittime del Covid-19 e del personale medico sanitario impegnato nel contrasto al virus” ha annunciato l’assessora all’ambiente della giunta Raggi, Laura Fiorini dalle sue pagine FB. Un progetto a cui gli abitanti del quartiere, con in testa Giuseppe Corbellini, lavoravano da tempo. Un progetto ambizioso quello del ‘Miglio d’arte’ che non smette mai di stupire.