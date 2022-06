Fiamme a Torraccia: brucia l'area 'tecnica' di Retake

Fiamme a Torraccia nella giornata di domenica. Il fuoco ha distrutto l'area 'tecnica' di Retake, utilizzata dai volontari del decoro per depositare taniche, panchine da riparare e materiali utili alla cura degli alberi. Siamo nei pressi di via Nino Tamassia, a ridosso del quartiere San Basilio, nel IV Municipio. "Tragica fatalità o forse la perfida mano di qualcuno ma il risultato è che questa bellissima comunità ha perso uno spazio importante e tante risorse. Retake Torraccia è un esempio per tutti noi per questo mi unisco alla loro richiesta di supporto. Non lasciamoli soli, loro non lo hanno mai fatto" ha commentato Roberta Della Casa, capogruppo del M5s al consiglio municipale di via Tiburtina.

C'è rabbia nel quartiere Torraccia per quanto avvenuto all'area verde. L'incendio di domenica ha devastato un luogo di lavoro utilizzato da tempo da chi si prende cura del verde: i volontari del decoro impegnati in una forte azione di attivismo. "Un grosso colpo al cuore" è il commento di Retake Roma Torraccia che dalle pagine Facebook ha diffuso il video dello spazio dopo il rogo, ancora visibili i fumi dal terreno.

"Non solo gli amici del gruppo Retake ma tutti gli abitanti di Torraccia hanno perso tanto. Partecipiamo alle iniziative di solidarietà che verranno avviate nei prossimi giorni" è l'invito dell'associazione culturale di Torraccia. "È assurdo che il Comune faccia una delibera contro gli incendi e non vigili le aree di pertinenza. Anche i condomini vicini a via Nino Tamassia hanno perso gli alberi piantati a loro spese. Chi li risarcirà? E chi risarcirà la natura per tutto questo?" ha detto Giuseppe Corbellini, abitante e attivista di Torraccia.