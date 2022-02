Torraccia: allagamento all’asilo nido chiuso Bimbilandia

Porte e finestre spalancate, locali allagati e mura esterne bagnate. È questa la condizione dello stabile di via Francesco Paolo Bonifacio, dove fino al 2015 aveva sede l’asilo nido ‘Bimbilandia’. Un gruppo di abitanti di Torraccia, dopo aver costituito un comitato di scopo, ne chiede la messa in sicurezza, anche per evitare il verificarsi di ulteriori danni.

L’asilo nido ‘Bimbilandia’, insieme a ‘Giocolandia’ di San Basilio, è un ex punto verde qualità, rientrato nelle disponibilità del Comune. Entrambe le strutture scolastiche sono state chiuse nel 2015 tra non poche polemiche e numerose manifestazioni di dissenso anche da parte delle educatrici che da anni vi erano impegnate (qui le proteste). L’edificio che ospitava ‘Bimbilandia’, già in passato, era stato oggetto di atti vandalici. Ricordiamo che nel 2021 la struttura è andata in fiamme, prima ancora era stata destinata a interventi di adeguamento antincendio dalla precedente giunta Della Casa nel 2018, perché fosse restituita alla cittadinanza. Il comitato di scopo, negli anni, ha anche avviato una petizione per chiedere alle istituzioni il ripristino dell’immobile.

“Questa struttura non sarà più una scuola – ha spiegato Annarita Leobruni, assessora alla scuola della giunta Umberti – Abbiamo intenzione di restituirla alla cittadinanza, mediante bando, probabilmente per realizzare un polifunzionale ma prima dobbiamo avere contezza della spesa necessaria alla sua ristrutturazione”.