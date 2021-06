Torraccia, fiamme all’ex nido ‘Bimbilandia’. I cittadini: “Restituitelo alla cittadinanza”

Fiamme e atti vandalici all’ex asilo nido ‘Bimbilandia’, a Torraccia. La struttura, chiusa da anni, rientra nell’ambito di punti verde qualità: è da tempo che i cittadini ne chiedono la riqualificazione per renderla al servizio della comunità e evitare che finisca nell’abbandono. Sulla vicenda anche la collaboratrice della sindaca, Roberta Della Casa, ex presidente del tiburtino che, attraverso la sua pagina Facebook spiegando le controversie delle strutture che rientrano in questa categoria, ha commentato: “Non ci facciamo intimidire, andrò spontaneamente a raccontare alle autorità di polizia ogni notizia utile alle indagini”. L'ex minisindaca ha rivendicato gli investimenti del 2018 per adeguare la struttura di impianti antincendio.

A marzo di quest’anno, gli abitanti del quartiere hanno avviato una raccolta firme che ha registrato oltre mille sottoscrizioni per chiedere la riqualificazione della struttura e la restituzione dell’immobile alla cittadinanza. A coordinare i lavori del comitato di scopo, Dario Zimbardi, Diletta Suardi e Franco Fanelli. “Abbiamo continuato con ulteriori solleciti, a mezzo mail, agli organi competenti e infine con la richiesta di una commissione capitolina che è ancora in attesa di essere calendarizzata – ha spiegato Zimbardi – Queste attività testimoniano in maniera concreta l’attaccamento della cittadinanza a questa realtà su cui l'amministrazione continua a fare orecchie da mercante. Viene da pensare che si preferisca il degrado ad un investimento su una struttura chiusa e abbandonata da anni in balia degli eventi e che invece potrebbe essere ricchezza fondamentale per il quartiere”.

A richiedere la commissione capitolina è stato Maurizio Politi, capogruppo Lega al Comune che ai nostri taccuini ha commentato: “Siamo a tre mesi dalla scadenza del mandato di Virginia Raggi, e questi incompetenti non sono ancora riusciti a dare una destinazione alla struttura. Prima l'hanno chiusa, poi l'hanno lasciata al degrado del tempo. Nei primi mesi del prossimo mandato daremo al quartiere uno splendido asilo nido in convenzione, che sia al servizio di tutta la comunità”.