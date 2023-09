Tiburtino III, disperati dormono nel parco di via Mammuccari

Bivacchi, erba alta, giochi spariti. È diventato un monumento al degrado il parco di via Mammuccari, all’angolo tra via Grotta di Gregna, nel quartiere Tiburtino III. Parliamo di un’area di competenza del dipartimento patrimonio del Comune di Roma che, viste anche le immagini, sembra sia stata completamente dimenticata. Una situazione insostenibile tanto che i residenti della zona, tramite il vicecoordinatore della Lega nel IV municipio e presidente del Comitato di Quartiere Tiburtino Terzo Millennio, Marco Continisio, presenteranno un esposto ai vigili di zona.

Zona franca

Il parco di via Mammuccari sorge in una zona molto difficile. Lì davanti, infatti, c’è l’ex pista di ghiaccio “Ice Village”, andata a fuoco poco tempo fa. Uno stabile occupato da disperati che si rifugiano anche nell’ex cinema Tristar oppure nell’edificio su via del Frantoio gestito, in passato, dalla Croce Rossa. Un mix esplosivo di degrado e marginalità sociale che si manifesta poi in tutto il quartiere.

Il campo da calcio

“In passato, dopo diverse nostre segnalazioni ed esposti, il Comune aveva cominciato a svolgere una manutenzione regolare dell’area – racconta, a RomaToday, Continisio – poi, con il cambio di giunta, gli interventi si sono fermati. Prima ci pensavamo noi del comitato ed i residenti a sistemare il parco, occupandoci soprattutto della pulizia. Poi, dopo l’elezione di Umberti, era stato promesso un campo da calcio insieme ad una manutenzione costante. Invece lo spazio è stato abbandonato e i giochi per i bambini sono spariti”.

A fine luglio 2022 era stato annunciato un progetto che prevedeva, come detto, un campo da calcio, nuove panchine e giochi da realizzare a ridosso delle case popolari di via Mammuccari. i costi totali si aggiravano sui 50mila euro, con altri fondi che sarebbero potuti arrivare anche dal IV Municipio. L’intervento era stato programmato dopo l’assestamento di bilancio approvato dal consiglio comunale di Roma Capitale proprio nel luglio 2022. Da allora, però, nulla si è mosso.

Area fuori controllo

Ad un anno da quell’annuncio, “l’area verde è fuori controllo – riprende Continisio – non viene curata, nessuno sfalcia l’erba e l’illuminazione è assente perché gli alberi, mai potati, ricoprono i lampioni. Questa è diventata una zona franca. C’è addirittura chi ci dorme e infatti si vede chiaramente un accampamento. Per non parlare, poi, di tutti quelli che bivaccano qui, spesso e volentieri alterati dall’alcol”.