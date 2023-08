Tiburtino III, crolla una fioriera di cemento dal quinto piano delle palazzine Ater

Si è sbriciolato come un biscotto con la differenza, però, che in questo caso parliamo di un blocco di cemento di centinaia di chili. Poteva causare una vera e propria tragedia il cedimento, intorno alle 12:00, di una fioriera di un balcone di un appartamento Ater di via Mozart 72, al Tiburtino III. L’aspetto, però, ancora più inquietante della vicenda è che il problema era noto ormai da tempo.

Come si vede nelle foto, infatti, sotto al luogo del crollo, avvenuto dal quinto piano del palazzo, ci sono delle impalcature con una tettoia che coprela corte di passaggio. Una soluzione adottata perché, a seguito di numerosi cedimenti di pezzi di intonaco e piccoli calcinacci dai palazzi di edilizia residenziale, si era pensato, in attesa dei lavori di manutenzione, di “proteggere” così le persone che, volenti e nolenti, dovevano passare sotto le balconate.

Crollo di un pezzo di balcone

Questa volta, però, le cose sono andate diversamente. Il pesante pezzo di balcone è crollato sulla tettoia e molti detriti sono poi finiti su un marciapiede dove, per fortuna, non transitava nessuno. Sotto shock, nonostante l’abitudine a certi episodi, gli abitanti dei palazzi stanchi, ormai, di vedere le loro richieste di maggiore sicurezza finire nel nulla. Dopo il crollo sono intervenuti sul luogo i vigili del fuoco e la polizia municipale che hanno recintato il luogo dello schianto, vietando così ai pedoni di transitare vicino al marciapiede. Pochi giorni fa un espisodio simile, sempre in zona San Basilio, quando un albero era crollato ferendo gravemente tre adolescenti.

Esposti e raccolte firme

A denunciare il fatto è Marco Continisio, presidente del Comitato di Quartiere Tiburtino Terzo Millennio. “Ater conosce molto bene la situazione perché da anni presentiamo esposti e denunce – commenta Continisio a RomaToday – abbiamo depositato circa duemila firme per chiedere degli interventi di manutenzione, sia all’interno che all’esterno degli stabili, ma nulla è stato fatto. Purtroppo, ogni volta che accade una cosa del genere, ci si limita a recintare le zone pericolose senza, però, trovare una soluzione definitiva. Oggi abbiamo rischiato una vera e propria tragedia. Spero che la nuova giunta regionale e i nuovi vertici Ater ci diano risposte e si mettano al lavoro per contrastare questo problema. Nei prossimi giorni - conclude Continisio - insieme ai residenti andrò direttamente negli uffici Ater a denunciare l'accaduto.”.

“I residenti mi indicano che già tre anni fa circa una ditta dell'Ater era andata sul posto per posizionare, proprio in quel punto, una copertura a protezione degli abitanti viste le ingenti quantità di intonaco staccatesi dalle palazzine – scrive, in una nota, Fabrizio Montanini, capogruppo Lega IV Municipio - decisamente preoccupati, vedono le loro case cascare a pezzi e non vogliono che sia un morto a far smuovere le Istituzioni. Fin da subito, farò da tramite tra i cittadini delle case Ater e l'assessore della Regione Lazio con delega alle case popolari, Francesco Cianciarelli, segnalandogli tutte le problematiche che mi verranno poste e richiedendogli, soprattutto, un rapido intervento di riqualifica per queste abitazioni da troppo tempo abbandonate a se stesse e senza alcuna opera di manutenzione ordinaria”.