Al mare o nel verde, l'estate dei nonni del IV municipio

I nonni e le nonne del IV municipio potranno beneficiare di brevi vacanze gratuite nel corso dell’estate 2023. A partire dal 24 luglio e fino all’8 settembre si svolgerà il progetto “Soggiorni diurni – Punti blu 2023”, l’iniziativa del Municipio Roma VI per rispondere alle esigenze di socializzazione degli over 65, autosufficienti e residenti sul territorio, che vogliono trascorrere un’estate in compagnia.

Chi può partecipare

I partecipanti potranno essere al massimo 160 e dovranno rispettare alcuni parametri. Prima di tutto, dovranno fare domanda entro e non oltre le 12:00 del 21 giugno 2023. I punteggi per la valutazione delle richieste verteranno sul numero di componenti del nucleo familiare e sull’Isee della persona interessata.

Le attività

Le attività si svolgeranno neI periodo compreso tra iI 24 IugIio 2023 e l’8 settembre. Durante questo lasso di tempo verranno individuate quattro settimane utili per lo svolgimento dei soggiorni, anche non continuative. Ogni partecipante potrà di norma prendere parte a soltanto una deIIe quattro settimane di attività, intese dal lunedì al venerdì, a meno che non ci siano ulteriori disponibilità di posti. Nel modulo di partecipazione gli over 65 potranno indicare le loro preferenze per favorire poi la fase organizzativa e di calendarizzazione dei soggiorni.

Organizzazioni

Il vero obiettivo di questo progetto è, come detto, quello di favorire la socializzazione tra gli anziani. Per questo i partecipanti saranno organizzati in gruppi costituiti da almeno 40 persone. Chi prenderà parte al progetto potrà beneficiare del servizio di trasporto in pullman verso la località designata, della fornitura di ombrellone, sdraio e lettini nel caso in cui si optasse per il litorale, di un pasto completo e di servizi di intrattenimento ed animazioni.

Punti blu e verdi

Gli anziani potranno rilassarsi o al mare o nel verde. I punti blu, detti anche “oasi estive”, sono soggiorni diurni organizzati presso alcuni stabilimenti del litorale romano. I punti verdi, invece, sono brevi vacanze nelle riserve naturali della Capitale. In entrambi i casi la partecipazione è completamente gratuita.