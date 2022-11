“Sindaco, ascolti le famiglie”: il M5S chiede a Gualtieri di rivedere il trasporto pubblico

“Chiediamo il buon senso di rivedere orari e percorsi della linea 344 per eliminare i disagi che centinaia di studenti stanno vivendo da settimane”. È questo l’obiettivo della mozione che il Movimento Cinque Stelle del IV e del III Municipio ha protocollato nelle rispettive competenze, chiedendo un intervento al sindaco e ai presidenti.

La linea 344 Atac, del trasporto pubblico locale, collega la zona di via Eretum (Casal Monastero), IV Municipio, alla zona della stazione Nuovo Salario, nel III Municipio. Le partenze, dai rispettivi capolinea, sono alle ore 5.30 e alle ore 22.45. I pentastellati – nel testo della mozione - hanno denunciato i disagi che vivono ‘centinaia di studenti’ che si servono dei mezzi pubblici per raggiungere gli istituti scolastici. Nello specifico, i gruppi consiliari hanno detto: “Le ultime modifiche alla linea stanno creando importanti difficoltà all'utenza scolastica in quanto la partenza risulta anticipata ed il ritorno eccessivamente in ritardo considerando l'ordinaria fine delle lezioni; rispetto alla frequenza delle corse antecedenti alla modifica, la mattina si è creato un vuoto di 34 minuti e nel pomeriggio addirittura di 54 minuti”.

Hanno aggiunto: “Nel documento chiediamo il buon senso di rivedere con ATAC e Roma Servizi per la Mobilità orari e percorso della linea 344 per eliminare i disagi che centinaia di studenti stanno vivendo già da alcune settimane”. Ai nostri taccuini, Roberta Della Casa, capogruppo del Movimento Cinque Stelle di via Tiburtina ha commentato: “A nulla sono servite le nostre osservazioni in commissione, ne è stata accolta la nostra richiesta di ascoltare i dirigenti scolastici coinvolti e le famiglie. Il PD del IV municipio è sempre più chiuso in sé stesso e poco democratico”.