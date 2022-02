San Basilio, la proposta di Azione: "Le case sgomberate diventino centri antiviolenza"

“Gli alloggi Ater occupati da esponenti della Ndrangheta diventino case-rifugio per le donne vittime di violenza”. È questa la proposta lanciata dalla consigliera regionale di Azione Valentina Grippo, anche segretaria del partito nel Lazio. L’idea a seguito delle operazioni di sgombero avvenute in via Fabriano e in via Montegiorgio nella mattina di giovedì.

Duecento uomini delle forze dell’ordine, coordinati dal prefetto Matteo Piantedosi, all’alba di giovedì hanno sgomberato due appartamenti nel quartiere San Basilio. Gli immobili, di proprietà di Ater, erano occupati da esponenti di clan legati alla ndrangheta. Sotto uno di questi è stato poi trovato un bunker con dentro soldi e droga.

“Adesso dobbiamo restituire questi spazi alla città. È necessario dare segnali forti in un quartiere complesso come San Basilio, ricucire con i suoi abitanti e dimostrare che le istituzioni sono presenti” ha commentato Flavia De Gregorio, capogruppo della Lista Civica Calenda al Comune.

“Abbiamo più volte evidenziato quanto Roma abbia urgenza di incrementare la presenza di centri anti violenza dedicati alle donne. Sarebbe sensato dare questi edifici alle associazioni che portano avanti da anni, sul territorio, un lavoro coraggioso che spesso colma le mancanze delle istituzioni” ha concluso.