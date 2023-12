Settecamini, Umberti "spedisce" i cittadini in Regione per protestare contro l'apertura del nuovo Serd

“Se non lo volete andate a dirlo al presidente Francesco Rocca”. È stata questa la risposta del presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, ai cittadini di Settecamini. Mercoledì 6 dicembre, presso il teatro della parrocchia Santa Maria dell’Olivo, la giunta al completo ha tenuto un lungo dibattito durante il quale si è discusso del futuro del quartiere. Uno dei temi più caldi è stato, senza dubbio, quello del nuovo Serd di via Cerchiara.

Il nuovo centro per servizi pubblici per le dipendenze patologiche

Bisogna partire da una premessa. Per legge ogni municipio deve avere, sul proprio territorio, un Serd, ovvero un centro dedicato alla cure di dipendenze patologiche come la ludopatia e la tossicodipendenza. Finora, gli abitanti del quarto dovevano rivolgersi a quello su via Teodorico, nel II municipio. La Asl Roma 2, come spiegato dall’assessora all’integrazione sanitaria, Giovanna Sammarco, ha deciso di spostare il centro vaccinale di via Cerchiara al Tiburtino III “rimpiazzandolo” con un Serd visto che, tra le altre cose, quello di via Teodorico sta per chiudere perché interessato da lavori che lo trasformeranno in una casa della salute.

Proposte altre sedi

Sammarco ha spiegato ai presenti come, nel corso di alcuni incontri avuti anche con l’azienda sanitaria competente, fossero state proposte diverse soluzioni alternative. “La Asl Rm2 ha avuto un’urgenza pressante per trasferire il serd. Avevamo messo a disposizione un ex asilo nido a Casal dè Pazzi, tanto per fare un esempio. Il problema era che il centro vaccinale di via Cerchiara era troppo decentrato mentre è preferibile avere un serd abbastanza fuori dai quartieri”.

I locali di via Cerchiara, inoltre, sono “del Comune di Roma, del dipartimento centrale delle politiche sociali che le ha date in uso alla Asl, in passato, per il centro vaccinale. Il municipio non poteva disporre di via Cerchiara come struttura ed abbiamo dovuto accettare le scelte di altri”. Una tesi ribadita anche da Umberti: “Ci hanno bypassato, siamo solo spettatori in questa vicenda”.

Proteste dei cittadini

Durante il dibattito, organizzato dal comitato di quartiere della presidente Caterina Crimeni, hanno preso la parola alcuni abitanti del quartiere. “Vicino a quei locali c’è l’unico parco curato della zona – ha detto un residente – un serd porta solo degrado perché poi i pazienti lo frequenteranno. Inoltre – ha aggiunto – in questo modo si ghettizzano gli utenti stessi della struttura”. Tra l'altro, quella struttura, in passato, era stata proposta come sede di una futura caserma dei carabinieri.

Citofonate a Rocca

Di fronte a queste rimostranze il presidente Umberti ha ripreso la parola e, in modo sibillino, ha spiegato ai presenti l’unica cosa che potrebbero fare: “Potete andare in Regione Lazio – ha detto – e protestare con Rocca che ha la delega alla sanità. Ditegli che lì il Serd non va bene. Noi abbiamo già contestato questa scelta, suggerendo altre soluzioni”. In tanti hanno replicato chiedendo che siano presidente e assessori a protestare: "Noi lo abbiamo già fatto - ha risposto Umberti - ma non è servito".