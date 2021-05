Tiburtino: la sede del municipio si rifà il look per mezzo milione di euro

La sede del IV Municipio si rifà il look. A deciderlo una delibera della giunta Raggi che approva il progetto esecutivo per un importo pari a 565mila euro. Per la sua realizzazione saranno utilizzati fondi ‘derivanti da avanzo di amministrazione derivante da mutuo’. Gli interventi prevedono operazioni di bonifica, di ripristino e di rifinitura dell’immobile di via Tiburtina 1163, utilizzato come sede municipale.



Le condizioni strutturali dell’edificio sono da sempre una spina nel fianco per impiegati e utenti: lo stabile infatti non è provvisto, tra le altre cose, di condizionatori. Già nel 2015, l’allora presidente del IV Municipio, Emiliano Sciascia, aveva lanciato appelli al sindaco perché intervenisse favorendo il trasferimento della sede presso altra struttura più consona e non fatiscente come quella di via Tiburtina. Ma tra ipotetici trasferimenti e lavori, poco o niente è cambiato negli anni.



Il progetto approvato dalla giunta Raggi punta al recupero funzionale e all’adeguamento normativo dell’edificio e prevede la rimozione e lo spostamento di arredi, delle porte dei locali, della pavimentazione in vinil-amianto, delle colle contenenti amianto e dei relativi sottofondi. Inoltre la pulitura del materiale contente amianto, esecuzione di campionamenti dell'aria, rimozione dei sottofondi non contenenti amianto, rifacimento massetti, realizzazione di nuove tramezzature in cartongesso (piano primo) e il ripristino degli arredi e nuove pitture.