Scuole sostenibili, anche al Tiburtino parte l'operazione 'green'

Dalla sostituzione di infissi e caldaie all'installazione di panelli fotovoltaici, solare termico e illuminazioni a led. Sono questi gli interventi che interesseranno nel 2023 le scuole del Tiburtino. L'operazione 'green' si inserisce all'interno del più ampio finanziamento che il governo Draghi ha messo a disposizione per la riqualificazione degli istituti scolastici romani. Mercoledì, il 'Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS' è stato siglato in Campidoglio alla presenza della ministra Mara Carfagna, del sindaco Roberto Gualtieri e delle assessore Segnalini (Lavori pubblici) e Pratelli (Scuola). "Abbiamo trovato le scuole in condizioni disastrate, siamo felici che Comune e Municipio stiano andando verso un obiettivo comune: mettere in sicurezza gli edifici" ha commentato a Roma Today, Annarita Leobruni, assessora alla scuola del Municipio IV presente in Aula Giulio Cesare insieme ad altre rappresentanze municipali. La progettazione avviata nel 2022 durerà anche nel 2023, poi inizieranno i lavori.

Il progetto di riqualificazione degli istituti scolastici, per dare una svolta 'green' alle scuole di Roma, sarà possibile grazie all'adesione del Comune di Roma al contratto istituzionale di sviluppo, firmato con il governo Draghi, la regione Lazio ed Invitalia. L'accordo prevede un primo finanziamento di 200 milioni per 111 istituti e una seconda fase di investimenti, da oltre 190 milioni di euro, su ulteriori 101 scuole. Al Tiburtino gli interventi interessano le scuole: Asilo nido "Insieme con un Sorriso", Scuola media "Perlasca" di via Barelli, Scuola di infanzia "Zanardini" via Zanardini, Scuola Primaria "Piccinini" Via dei Fiorentini, Scuola primaria "Tullio de Mauro" Via Ferdinando Santi, Scuola media "Alberto Sordi", Asilo nido "La Giostra" Via Zampieri.

Nella seconda fase, invece, Scuola Primaria "Palombini"- Via Palombini 39, Scuola Infanzia - "Boschetti Alberti" - Piazza Sacco, Scuola Media "Perlasca", Via Ramiro Fabiani, Scuola Primaria "Mattarella" Piazza Balsamo Crivelli, Scuola media "Tullio de Mauro" Via Santi, Scuola di infanzia "Matite colorate" Piazza Paolo Rossi. "Questi fondi ci aiutano a portare avanti la riqualificazione scolastica – ha detto Leobruni, puntualizzando, inoltre, l'ausilio dei fondi del Pnrr per altre tre scuole (Palenco, Piccinini e Fabio Filzi) – Grazie anche agli uffici che stanno lavorando in maniera seria e importante, lasceremo ai nostri figli scuole più sicure"