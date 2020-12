'Sanba state of mind': la danza racconta San Basilio dal terrazzo del lotto 19

San Basilio oltre gli stereotipi, oltre i pregiudizi: San Basilio come ‘stato mentale’. È questo l’obiettivo del progetto intitolato ‘Sanba state of mind’ che David e Giorgia, due giovani ballerini, hanno lanciato nelle scorse settimane perché “Vogliamo restituire a San Basilio quello che abbiamo ricevuto dal quartiere” hanno detto ai nostri taccuini.

David e Giorgia, pur provenendo entrambi dallo stesso quartiere, si sono conosciuti al lavoro, in una delle tante scuole di danza che li vede impegnati come docenti. L’incontro, avvenuto dopo anni trascorsi all’estero per approfondire tecniche e studiare discipline, ha fatto accendere una scintilla e in breve tempo i due ragazzi hanno deciso che San Basilio sarebbe stato lo sfondo dei loro lavori affinché il quartiere lo si rappresenti anche attraverso l’arte e perché “Non saremmo quelli che siamo se non fossimo nati e cresciuti a San Basilio – come ha spiegato Davide – Il quartiere ha fatto da background alla nostra vita”.

Detto fatto: David e Giorgia appaiono sul terrazzo di una delle case popolari del lotto 19 di via Fabriano mentre danzano hip hop con accenti di waaking e voguing, espressione della subcultura newyorkese, avvolti in un completo nero con la scritta ‘Sanba state of mind’. “Con la nostra arte vogliamo raccontare quello che San Basilio è stato per noi e restituire tutto quello che ci ha dato negli anni in cui abbiamo vissuto tra queste strade – ha detto Giorgia che ha un sogno ancora più grande – Mi piacerebbe che venisse istituito un fondo da devolvere ai giovani che vogliono intraprendere le discipline artistiche e che non hanno la possibilità economica di farlo”.

E intanto, in attesa che l’appello di Giorgia venga accolto da chi è pronto a dare una mano, i due ballerini continueranno a portare in scena ‘Sanba’, tra le strade e nelle attività commerciali, oltre gli stereotipi di un quartiere di periferia.