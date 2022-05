San Cleto: inaugurato un centro per famiglie e minori

Accoglienza, orientamento, sostegno psicologico, affidamento e mediazione linguistica e culturale. Sono queste le attività previste all’interno del ‘Centro per le famiglie e per i minori’ inaugurato in via Spaducci a San Cleto, periferia del Tiburtino. “Dopo due anni di pandemia, esistono la necessità e l’urgenza di dare risposte ai problemi delle famiglie. Siamo dalla parte delle persone fragili” ha commentato il presidente del municipio IV, Massimiliano Umberti. All’evento inaugurale di venerdì mattina erano presenti anche le assessore municipali, Giovanna Sammarco e Annarita Leobruni.

Un ex asilo – ormai inutilizzato - è diventato un centro di servizi dedicato alle famiglie del Tiburtino denominato ‘La Ginestra’. La struttura comunale è gestita da una cooperativa ed è aperta dal lunedì al venerdì e il sabato su appuntamento. L’obiettivo è fornire assistenza agli abitanti della periferia e dei quartieri a ridosso della via Tiburtina. “Siamo orgogliosi di questo servizio e del lavoro che abbiamo fatto appena insediati per portarlo alla realizzazione” ha commentato Leobruni a margine dell’evento.

“È stato un lavoro di squadra che aiuterà i bambini e i ragazzi a trovare una rete di professionisti che li sostenga nelle loro difficoltà e sostenga le famiglie in questo momento storico così frammentato. Mentre il contesto sociale ci vuole sempre più isolati in IV municipio si lavora per non lasciare solo nessuno. Soprattutto le famiglie” ha concluso l’assessora alla scuola del Tiburtino.