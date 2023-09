San Basilio, il tubo si rompe e l'ingresso della scuola diventa uno stagno

Un altro tubo rotto nel giro di pochi mesi col risultato che l’ingresso della scuola Podere Rosa sembra un piccolo stagno piuttosto che uno spiazzale. Siamo tra Talenti e San Basilio, su via Eufrasia Martinetti, a ridosso del parco regionale urbano di Aguzzano. Nella mattinata di mercoledì 13 settembre, l’ingresso dell’edificio che ospita 16 classi di scuola primaria a tempo pieno e 6 sezioni di scuola dell’Infanzia, era ricoperto d’acqua a causa di una perdita. Per “limitare” lo spazio sono state messe delle sedie in attesa che il problema venga risolto.

Lavori già cominciati

Contattata da RomaToday, l’assessora alla scuola del IV Municipio, Annarita Leobruni, ha spiegato come si interverrà per superare questa nuova criticità: “Già questa mattina la ditta incaricata si è recata sul posto per capire quale fosse il problema – dice – c’era già stata una perdita l’anno precedente per lo stesso problema. Si tratta di tubi dell’acqua usurati dal tempo. Diciamo che si tratta dello stesso guasto in un punto diverso visto che l’altro tubo era stato sostituito”. Gli operai chiamati dagli uffici del Municipio hanno già scavato nel punto della perdita confermando che il problema è dovuto ad un tubo rotto.

“Domani, giovedì 14 settembre – riprende Leobruni – verrà chiusa l’erogazione dell’acqua e riparato il tubo. Si farà prima dell’inizio delle lezioni”. Poi, ovviamente, ci vorranno altri giorni per risistemare il tutto ma, almeno per il momento, la scuola non rischia di chiudere. Questi lavori, infatti, non possono essere fatti in orario scolastico non solo per i rumori ma, soprattutto, perché non si possono lasciare studenti e docenti senza acqua.

La vecchia perdita

Non è la prima volta che si rompe un tubo di fronte all’istituto scolastico Podere Rosa. Tra febbraio a marzo del passato anno scolastico, infatti, si verificò una situazione analoga tanto che il consigliere del Movimento 5 stelle, Stefano Rosati, aveva presentato un’interrogazione per chiedere un intervento. Nel documento, protocollato il 21 febbraio 2023, si evidenziava anche come la pavimentazione circostante fosse “distrutta” e non fosse “dovutamente tutelata l’incolumità dei bambini e delle bambine”.