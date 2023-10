In 24 mila rispondono all'appello di Cristina per rifare via Alberto Enrico Folchi

Una richiesta semplice quanto drammatica: aggiustate quella strada perché con la mia carrozzina non riesco a spostarmi. Nel giro di poco tempo, la petizione online lanciata da Cristina Coda ha superato le 24 mila firme. Cristina è una ragazza disabile che abita a San Basilio. Suo malgrado, è costretta a percorrere ogni giorno via Alberto Ernico Folchi, strada ormai devastata dalle buche e dall’incuria. Da qui il suo appello: per favore, aggiustate marciapiedi e manto stradale.

Ci troviamo a ridosso di alcune palazzine di edilizia popolare che sorgono a poche centinaia di metri in linea d’aria con l’uscita 12 del Grande raccordo anulare. La raccolta firme “ha l'obiettivo di sollecitare il IV Municipio a ripristinare con urgenza il manto stradale di via Alberto Enrico Folchi – scrive Cristina su change.org - le buche presenti creano problemi seri a me, a mamme con bambini in carrozzina e a motorini che percorrono la strada”.

I problemi causati dalle pessime condizioni della strada non influenzano negativamente solo la vita di Cristina: “Nella mia scala siamo quattro persone con disabilità diverse, tutte alle prese con le difficoltà di dover affrontare giornalmente le buche in questione. Invito tutti e tutte a sottoscrivere la petizione, affinché si possa risolvere al più presto il problema”.

La competenza della strada

Il problema di fondo è che nessuno, attualmente, è in grado di sapere di chi sia la competenza della strada. Giustamente, Cristina si è rivolta al Municipio, l’ente istituzionale di prossimità per eccellenza. Però, da quanto appreso, via Alberto Enrico Folchi non è di competenza municipale. Quella strada, dal giorno della sua realizzazione, non è mai stata acquisita al patrimonio di Roma e, per questo, ad oggi è difficile, se non impossibile, risalire alla competenza amministrativa della stessa. La speranza è che con questa petizione, che supererà facilmente le 25 mila adesioni, qualcosa si possa smuovere.

Barriere architettoniche

Che Roma non sia una città a misura di disabile è ormai fatto noto. Su RomaToday abbiamo raccontato la storia, ad esempio, di Lorenzo, studente con disabilità del liceo Mamiani di Roma. A causa delle barriere architettoniche rappresentate dai marciapiedi, il giovane è stato costretto molto spesso a procedere, sulla sua carrozzina, nel mezzo della carreggiata. Sempre a causa delle barriere archiettoniche, un giovane studente non ha potuto prendere parte a delle gite didattiche con il resto della sua classe. Per non parlare, poi delle barriere architettoniche nelle case popolari, abitazioni che spesso si trasformano in vere e proprie trappole per chi ci vive. Problemi anche per i disabili che vogliono visitare le bellezze di Roma, come testimonia la disavventura vissuta da una turista che voleva ammirare il Colosseo.