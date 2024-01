San Basilio, dopo 5 mesi di lavori il parco Aldo Bozzi non è cambiato

Un’altalena e due giochi a molla. Un gazebo e il cartello di divieto di ingresso per i cani. È così che si presenta il parco Aldo Bozzi, a San Basilio. Erba alta e cartacce ovunque, l’area verde sembra in uno stato di completo abbandono. L’aspetto però singolare è che questa zona è una delle nove chiuse lo scorso luglio 2023 per dei lavori di manutenzione ordinaria delle aree ludiche del IV municipio. Parliamo di interventi previsti da un accordo quadro della durata triennale e dal valore complessivo di 787 mila euro. I parchi sono rimasti chiusi per mesi e, alla loro riapertura, i cittadini si aspettavano di avere a disposizione degli spazi veramente fruibili.

Parco Aldo Bozzi

È il sindacato Asia Usb a denunciare la situazione del parco. Qui, anche insieme ai cittadini, aveva installato dei giochi nel corso degli anni, in particolare uno scivolo. Il tutto, occorre sottolinearlo, senza autorizzazioni tanto che la struttura è stata portata via durante i lavori iniziati la scorsa estate e terminati il 31 dicembre 2023. Alla riapertura l’amara sorpresa: nel parco di nuovo non c’era praticamente nulla oltre ad un tappetino messo sotto le altalene.

Accordo e costi

Con l’accordo quadro è possibile sottoscrivere i contratti con la ditta vincitrice dell’appalto senza dover riandare a gara. Per i 9 parchi sui quali si è intervenuti sono stati investiti 100 mila euro, quindi poco più di 10 mila euro a cantiere. “Ma qui non c’è niente – dicono dal sindacato parlando del parco di San Basilio – è rimasto chiuso per mesi per avere semplicemente un divieto contro i cani?”.

I lavori

Contattato sul tema, il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti ha spiegato a RomaToday la situazione: “La prima fase dei lavori è quella di messa a norma delle attrezzature che ci sono – ha detto il minisindaco – ci siamo concentrati soprattutto sui tappeti e le pavimentazioni. Tutti gli interventi sono stati certificati. Se qualcosa adesso è danneggiato vuol dire che qualcuno ha arrecato dei danni alle strutture dopo. Ripeto, abbiamo tutte le certificazioni rilasciate dopo gli interventi”.

Una risposta, seppur indiretta, anche al consigliere d’opposizione Matteo Mariani che, nei giorni scorsi, non solo ha criticato i lavori ma ha poi scritto una lettera al prefetto visto che una sua interrogazione sul tema non ha ancora ricevuto risposta da Umberti.

Cosa dice l’accordo

L’accordo quadro, aggiudicato a marzo 2023, è molto chiaro. Nei documenti di gara, nei quali si parla di aree ludiche bisognose di “continui interventi di manutenzione” vista la “carente manutenzione effettuata nel passato decennio”, si spiegano gli obiettivi dell’accordo quadro. È evidente, quindi, “la necessità dì intervenire urgentemente con le riparazioni, al fine di mantenere efficienti e sicuri le attrezzature ed arredi, prolungandone la vita utile in attesa di finanziamenti specifici volti alla riqualificazione delle aree più obsolete”. Insomma, per il momento si interviene per risolvere alcune criticità. Per avere parchi più belli serviranno fondi ulteriori.

“Si procederà pertanto in ordine di gravità di intervento nel limite delle risorse finanziarie a disposizione per il presente accordo quadro” si legge ancora. Le aree interessate sono, in tutto, 30. Ad oggi, dopo la chiusura, hanno riaperto i parchi in questione sono quelli di piazza Santa Maria Consolatrice a Casal Bertone, quello delle Farfalle, via Massini , via Melandri e via Ruini a Colli Aniene, via Jemolo e piazza Ambrosini a Torraccia, piazza Aldo Bozzi e largo Beltramelli.