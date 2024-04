San Basilio, asfalto nuovo per le strade del quartiere: tutti gli interventi

È tempo di cantieri e strade nuove a San Basilio, nel IV municipio. Tanti i cantieri aperti nelle ultime settimane. Non solo il rifacimento delle strade: i lavori interesseranno anche le aree parcheggio del quartiere

I lavori a San Basilio

Giovedì 18 aprile è stata cantierizzata, durante la notte, via Pollenza. Un intervento propedeutico per l’avvio dei lavori di rifacimento della pavimentazione. Gli interventi si svolgeranno dall’intersezione con via Casale di San Basilio, nel tratto da civico 52 (di fronte all’I.C. Belforte) fino a fine strada. I lavori cominceranno durante la prima settimana di maggio. Operai al lavoro anche nell’area parcheggio che si trova all'intersezione con via Casale di San Basilio, di fronte al civico 22 – 24.

Sono invece già partiti i lavori di rifacimento di via Montecassiano. Il tratto interessato dall’intervento è quello compreso tra via del Casale di San Basilio e via Castelplanio. Verrà effettuata una fresatura di 10 centimetri e risteso l’asfalto, 7 centimetridi binder e 3 di tappetino. “Ringrazio di cuore il servizio ii direzione tecnica Municipio Roma IV per rendere possibile l'apertura di cantieri su cantieri” ha scritto, in una nota, l’assessore ai lavori pubblici, Dino Bacchetti.