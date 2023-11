San Basilio, la scuola musicale verrà intitolata al maestro Ennio Morricone

L’Istituto comprensivo Belforte del Chienti a San Basilio cambierà nome. La scuola a indirizzo musicale, che attualmente porta il nome della via lungo la quale sorge, dedicata ad una piccola cittadina in provincia di Macerata, verrà intitolata al maestro Ennio Morricone. L’indimenticato compositore, al quale è stato anche intitolato un asteroide e l’Auditorium Parco della Musica a Roma, diventerà il “padrino” spirituale di tutti gli alunni e le alunne che frequentano la scuola.

L’intitolazione

L’intitolazione avverrà il 24 novembre, con tanti eventi che cominceranno già dalla mattina fino ad arrivare ad uno svelamento in contemporanea delle targhe nei vari plessi che compongono l’istituto comprensivo. “Una scuola in genere prende il nome della strada in cui è situata, un nome anonimo e poco rappresentativo – ha scritto, in una nota, il dirigente scolastico Paolo Lozzi - poi, nel corso degli anni, assume delle caratteristiche che la identificano, un modo proprio di “essere” scuola, inserita nel territorio di appartenenza quale punto di riferimento educativo e formativo di tutti gli stakeholder con cui si relaziona”.

Per il dirigente serviva trovare un “nome giusto, che sentiamo nostro: dare un nome alle cose significa farle esistere, restituire loro un volto. Chiamare la scuola con il proprio nome è qualcosa che ci conforta, è la creazione di un luogo, di una casa che sentiamo nostra. L’Istituto Comprensivo Ennio Morricone, ad indirizzo musicale, inizia oggi un nuovo percorso che conserva le esperienze fatte fino ad ora e si proietta verso un futuro tutto da scrivere”.

La cerimonia

Le celebrazioni cominceranno alle ore 9:00 con un’introduzione musicale dell’istituto. Alle 11:00 si esibirà il coro “Virgo Fidelis” del comando generale dell’Arma dei carabinieri del direttore Dina Guietti. Alle 11:30 cominceranno a sfilare le autorità: oltre al dirigente scolastico, Paolo Lozzi, parleranno Claudia Pratelli, assessore alla scuola di Roma Capitale, Massimiliano Umberti e Annarita Leobruni, rispettivamente presidente e assessora alla scuola del IV Municipio. Le targhe intitolate al maestro Morricone saranno svelate alle 12:30.