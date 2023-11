Il Municipio cambia il look, approvati i progetti di ristrutturazione da più di due milioni di euro

Più di due milioni di euro per i lavori degli uffici pubblici del IV municipio, nello specifico quelli di via Scorticabove 77 e via Tiburtina 1163. Interventi attesi dai dipendenti ma anche dai cittadini che, finalmente, potranno avere una sede delle istituzioni degna di questo nome. Lo scorso 20 novembre, infatti, la Giunta del presidente Massimiliano Umberti ha approvato due diverse delibere con le quali è stato dato il via libera al progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria sui due stabili.

Immobile di via Tiburtina 1163

Nell’immobile che attualmente ospita il presidente e la giunta municipale oltre che l’ufficio tecnico, si andrà a rifare l’impianto elettrico (tranne che per il blocco a e per il terzo piano dell’immobile) e quello di rilevazione degli incendi. Verranno adeguati e ristrutturati i bagni, che presentano diversi problemi, predisponendo anche servizi per i portatori di handicap. Alcuni ambienti della sede politica e amministrativa del quarto verranno demoliti e ricostruiti in maniera più funzionale per il servizio che si dovrà andare a svolgere. I lavori, in questo caso, costeranno un milione e 295 mila euro.

Immobile di via Scorticabove

Su via Scorticabove, invece, ci sono diversi uffici tecnici a servizio del cittadino, come quello dell'urbanistica ed edilizia privata o per la gestione degli appalti. Per il palazzo sono stati stanziati 975 mila euro e serviranno per la messa in sicurezza degli impianti elettrici e della rilevazione degli incendi. Anche qui verranno ripensati alcuni spazi e adeguata la struttura ai portatori di handicap. Inoltre, verranno motorizzati quattro infissi nell’area archivio per il controllo del fumo e del calore in caso di incendio.

Biglietto da visita

Quello del rifacimento della sede municipale è un “vecchio pallino” del presidente Massimiliano Umberti. Ad inizio 2023, infatti, il minisindaco aveva voluto installare fuori dall’edificio di via Tiburtina delle luci colorate ed un proiettore per rendere la sede municipale maggiormente riconoscibile . Alcuni interventi manutentivi, inoltre, sono stati avviati già in passato e riguardano principalmente il rifacimento dei piani, l’installazione di pannelli fotovoltaici, l’impianto di videosorveglianza e la recinzione.