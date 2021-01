San Basilio: Ater mette a bando locali commerciali ma sono fatiscenti

Un sostegno all’attività economica e alla qualità della vita: è questo l’intento del bando pubblicato da Regione Lazio e Ater che prevede la locazione di 90 locali extra-residenziali a associazioni e commercianti dal Laurentino al Tiburtino con un canone ridotto. Nel dettaglio, il bando ‘Riaccendi il tuo quartiere’ specifica che i costi per la messa in sicurezza dei locali sono a carico di chi si aggiudica gli spazi che intanto pagherebbe la metà del costo previsto per l’affitto. In realtà però le condizioni degli immobili Ater del versante Tiburtino non sono in buono stato e le spese da sostenere sono esose.

Sono 17 gli immobili extra-residenziali presenti sul territorio del Tiburtino, al IV municipio: da Monti del Pecoraro, Tiburtino III, Ponte Mammolo, Rebibbia fino a San Basilio e Casal Monastero. I locali, oggetto del bando, sono collocati al piano terra degli edifici residenziali pubblici e ad oggi sono solo saracinesche abbassate che sprigionano sensazioni di desolazione, non solo tra gli abitanti ma anche tra chi frequenta i quartieri.

“I commercianti hanno visionato gli immobili messi a bando – ha spiegato Davide Angelilli della Rete Popolare Tiburtina – Le condizioni in cui versano i locali sono inaccettabili, in particolare quelle dello spazio in via Morrovalle e nonostante altri siano in condizioni migliori, nessuno dei locali è in grado di ospitare attività”. Dalla Rete popolare la richiesta: “Intendiamo aprire un’interlocuzione con Ater per evitare che ‘Riaccendi il tuo quartiere’ non sia solo una trovata da campagna elettorale per mettere una pezza a decenni di abbandono” ha concluso Angelilli.