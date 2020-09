Raggi a San Basilio, i cinque stelle sospesi dal Movimento: “Bene, fa quello che abbiamo chiesto noi”

Il sopralluogo di Virginia Raggi a San Basilio non è passato inosservato quando nella mattina di mercoledì con don Antonio Coluccia ha visitato il quartiere per la terza volta in poco più di un mese. E a notarlo sono stati soprattutto i pentastellati del IV Municipio sospesi dopo la sfiducia a Della Casa che aspettano ancora il verdetto del partito sulle loro sorti nonostante i 90 giorni canonici siano abbondantemente trascorsi. Perché? È presto detto: Raggi ha avviato i lavori di riqualificazione in piazza ‘della balena’ che lo stesso consiglio municipale aveva approvato a inizio anno, dando l’ok agli atti presentati dalla commissione ambiente.

Non solo piazza della balena che è il cuore del quartiere. I cinque stelle del tiburtino quando ancora sedevano in consiglio municipale avevano approvato una serie di atti, compresa la riqualificazione delle aree verde circostanti. Raggi che all’epoca della sfiducia non si è mai confrontata con l’ex gruppo municipale ma ha tirato dritto scegliendo Della Casa anche come sua delegata al tiburtino (che da settimane non appare più al fianco della sindaca come prima sul territorio) ha messo di fatti in atto quanto deciso dal movimento.

“Ottimo finalmente si seguono gli indirizzi degli allora Consiglieri M5S e del Consiglio del Municipio IV – ha commentato l’ex presidente della commissione ambiente del tiburtino, Claudia Nastrucci- Il Parco della balena era stato oggetto più di un anno fa, di un atto di Consiglio per il ripristino del decoro e delle Fontane della Balena, del labirinto, e dell’area verde ed era stato oggetto anche di due Commissione Municipali Ambiente in sopralluogo. Erano una delle priorità del Municipio IV”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ha aggiunto: “Purtroppo ancora fino ad oggi nessuno aveva dato seguito tecnico agli indirizzi politici. Questo intervento insieme ad un altro su San basilio, fanno inoltre parte degli interventi di decoro del bilancio partecipativo del progetto municipale che è risultato vincitore in quanto il più votato dai cittadini del Municipio IV”. Ricordiamo che tra le motivazioni che hanno portato il gruppo a sfiduciare la sua stessa presidente anche il mancato ascolto da parte di Della Casa alle richieste del consiglio. “Sono felice che dopo la sofferta sfiducia della presidente e caduta del municipio si inizino a seguire gli indirizzi politici dati, fino a maggio ignorati, è evidente che era necessaria per riuscire ad ottenere i risultati sperati” ha concluso Nastrucci.