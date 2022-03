Via Tiburtina: aperti nuovi cantieri a San Basilio 

Continuano i lavori per il raddoppio di via Tiburtina: nuovi cantieri sono stati aperti all’altezza del quartiere San Basilio. Poco prima dell’incrocio con via del Casale di San Basilio, il ritrovamento di antichi reperti – nel cosiddetto tratto M17 – aveva di fatto interrotto e bloccato gli interventi. “Abbiamo sbloccato l’iter amministrativo – ha spiegato Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio – E stiamo intervenendo prima dello svincolo, proprio difronte all’ex fabbrica della penicillina”.

Sono trascorse alcune settimane da quando, in commissione capitolina, l’assessora ai lavori pubblici del Comune di Roma, Ornella Segnalini, ha strigliato la ditta interessata ai lavori, chiedendo un numero maggiore di operai sottolineando l’andamento ‘lento’ dei lavori. Nei giorni scorsi, la visita del sindaco Roberto Gualtieri ai cantieri di Rebibbia ha sicuramente fornito una spinta ulteriore all’opera di cantierizzazione, oltre alla presenza quasi quotidiana del minisindaco.

I lavori di raddoppio devono essere conclusi entro l’estate del prossimo anno in vista della Ryder Cup: per raggiungere questo obiettivo c’è un cronoprogramma da seguire. Il calendario prevede la fine dei lavori nel tratto T2 e T3 (fino alla sede del Municipio IV – via Tiburtina 1163) entro agosto di quest’anno. “Abbiamo rimosso i new jersey all’altezza dell’ex fabbrica di penicillina – ha concluso Umberti – Andremo avanti don caparbietà fino a che la via Tiburtina non sarà liberata completamente”.