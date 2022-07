Raddoppio via Tiburtina, entro dieci giorni saranno chiusi altri cantieri

Continuano gli interventi per il raddoppio di via Tiburtina in vista dell'appuntamento con la Ryder Cup fissata ad ottobre 2023 presso gli impianti del 'Marco Simone Golf & Country Club'. Entro i prossimi dieci giorni saranno chiusi altri cantieri. "Procediamo a ritmo spedito, siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma" ha commentato Dino Bacchetti, assessore ai lavori pubblici del Tiburtino a Roma Today.

Nei giorni scorsi sono stati avviati gli interventi per riportare a piano strada – e non più sollevate di 60 centimetri – le grate di areazione della metropolitana ad altezza di Rebibbia. Contestualmente sono stati avviati anche i lavori per la costruzione del muro di contenimento, cosiddetto M17, all'altezza del quartiere San Basilio dove recentemente è stato rinvenuto il tracciato della vecchia via Tiburtina: un ritrovamento che ha rallentato il prosieguo del cantiere. Anche i lavori, attualmente in corso, lungo via Tiburtina ad altezza via Lanciano e in via Elena Brandizzi Gianni verranno ultimati e i rispettivi cantieri saranno chiusi. I pronostici del Municipio IV ne prevedono la conclusione entro dieci giorni.

In vista dell'imminente appuntamento con la Ryder Cup – la più prestigiosa competizione internazionale di golf – che si svolgerà negli impianti di 'Marco Simone' nell'autunno del prossimo anno (dal 25 settembre al primo ottobre), anche la Regione Lazio sta facendo la sua parte. A fine giugno sono stati inaugurati due cantieri in via D'Aquino e via Donato: i primi di una lunga serie di interventi per un importo di 75milioni di euro. Intanto, anche il cronoprogramma stilato dall'assessorato ai lavori pubblici del Comune di Roma, di concerto con il Municipio IV, sta andando avanti. "Stiamo creando qualche disagio, ma procediamo spediti" è il commento di Massimiliano Umberti, minisindaco del Tiburtino.