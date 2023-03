Un protocollo d'intesa tra Acli e Municipio per promuovere lavoro e sociale

Realizzare iniziative in ambito educativo e sociale per promuovere l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa che il Municipio IV ha firmato con Acli (Associazioni italiane lavoratori cristiani). “Vogliamo creare una rete affinché la domanda e l’offerta si incrocino, intendiamo fornire strumenti e occasioni per ricollocare le donne nei circuiti lavorativi” ha commentato a Roma Today Annarita Leobruni, assessora alla Scuola e alle Pari opportunità del Municipio IV.

Le iniziative coinvolgono giovani e donne

Le attività promosse dal protocollo d’intesa siglato in Municipio IV sono contenute nell’ambito del progetto ‘Generiamo lavoro: un cantiere aperto’. L’iniziativa – rivolta a un’ampia platea – intende realizzare un focus sulle donne per contrastare la disparità salariale e la precarietà supportando soprattutto le condizioni di fragilità. “Stiamo lavorando in sinergia anche con le case famiglia del territorio per avviare percorsi di semi autonomia ma anche per supportare donne che hanno perso il lavoro durante la pandemia” ha aggiunto Leobruni. Verranno promosse iniziative per guidare i giovani a un uso consapevole del web, mediante percorsi dedicati e con l'utilizzo delle intelligenze artificiali. In Municipio IV, inoltre, svolgeranno iniziative per approntare un percorso di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari nell’ambito del progetto “Il cibo che serve”.

L'incrocio tra la domanda e l'offerta

“Se realizziamo un canale di collegamento tra domanda e offerta di lavoro, tra le persone e le aziende, risolviamo al 50% i problemi della bassa occupazione e del basso reddito che affliggono il nostro Municipio. Portare grandi investimenti privati e pubblici, migliorare le infrastrutture del territorio, creare le condizioni per la crescita sociale, culturale ed economica sono impegni che questa amministrazione ha preso con i cittadini e li stiamo portando avanti con determinazione” ha commentato, infine, il minisindaco del Tiburtino.