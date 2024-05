Gli studenti di San Basilio puntano allo Spazio

Un filo diretto tra la scuola e una delle aziende più importanti e in espansione del territorio. È partito ufficialmente il progetto “Lezioni Spaziali in un Municipio Spaziale”, iniziativa che coinvolge l’istituto di istruzione secondaria statale John Von Neumann, a San Basilio, e Thales Alenia Space, azienda leader per quanto riguardano l’innovazione e la ricerca spaziale. Parliamo di una realtà che, grazie alla Space Smart Factory che si sta costruendo a Settecamini, diventerà uno dei soggetti nel campo dei lavori aerospaziali maggiormente all’avanguardia nel mondo.

Il progetto

Il progetto sperimentale, presentato nella sala conferenze del IV municipio su via Tiburtina, è rivolto alle classi IV e V, di via del Tufo e di via Pollenza, dell’Istituto John Von Neumann ma potrebbe essere allargato anche ad altre realtà scolastiche. L’iniziativa serve per approfondire, in particolare, alcuni temi come la costruzione di sistemi e apparecchiature per le telecomunicazioni e la navigazione satellitare, l'osservazione dell’universo, la scienza e l'esplorazione spaziale, la gestione ambientale e le infrastrutture orbitali.

Alternanza scuola lavoro

La strada di chi vuole lavorare in un campo come la manifattura spaziale, settore nel quale la Thales Alenia Spce vanta più di 40 anni di esperienza, è lunga è difficile. Oltre a lunghi percorsi di studi serve anche tanta applicazione sul campo. Per questo, è stato già preso in considerazione, per il futuro, l’attivazione di un percorso di alternanza scuola lavoro tra l’istituto John von Neumann e Thales Alenia Space che prevede “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). “Il Municipio IV intende sostenere progetti che creino una rete tra le scuole e le realtà territoriali, garantendo una ancor più ricca esperienza formativa e promuove politiche mirate a favorire iniziative che coinvolgano le fasce più giovani. Grazie a Massimo Comparini per il supporto e per essere sempre avanti rispetto a tutti, grazie alla Dirigente Claudi Angelini che ha accolto con estremo entusiasmo l’iniziativa” ha detto il presidente del VI Municipio, Massimiliano Umberti, durante la presentazione.

“Ragazzi e ragazze possono sognare – ha detto, durante la presentazione, l’assessora alla scuola, Annarita Leobruni - vogliamo mettere in relazione questa grande azienda con i nostri giovani fino ad arrivare all’attivazione di un percorso formativo strutturale. La nostra intenzione è quella di regalare un sogno agli studenti del IV municipio. quello delle scuole superiori è un momento delicato, durante il quale in pochi sanno con certezza cosa vorranno fare da grandi. Per questo credo sia importante che un istituto si sia messo a disposizione per dare questa opportunità ai suoi studenti”.