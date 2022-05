San Basilio, il parco giochi non ha recinzione. Le famiglie: "Intervenite"

Giostre, campo polivalente, una pista di parkour. È questo il nuovo parco giochi costruito tra via Morrovalle e via Recanati, nel cuore del quartiere San Basilio del Municipio Roma IV. Un’opera attesa dagli abitanti che – senza dubbio – ha riqualificato un quadrante ma, al tempo stesso, preoccupa le famiglie. L’area non è stata transennata in alcun modo. “I bambini sono imprevedibili, non è possibile lasciarli giocare in uno spazio non protetto, deve essere messo in sicurezza” ha commentato Massimo Cipolloni di Asia-Usb, interpellato dal nostro giornale.

Il progetto del parco, compreso tra due vie principali e molto trafficate del quartiere, è stato realizzato dalla precedente amministrazione a guida di Virginia Raggi. La costruzione dell’area è stata recentemente ultimata, destando rabbia e indignazione. “Non siamo tranquilli a lasciare i nostri figli al parco, è necessario essere sempre attenti perché un attimo di distrazione può provocare una fatalità” hanno spiegato le famiglie.

“Il parco in queste condizioni non è sicuro – ha continuato Cipolloni che da giorni ha segnalato al Municipio VI le carenze della struttura – Sarebbe opportuno che il perimetro venisse nastrato fino alla conclusione della messa in sicurezza, perché è pericoloso. È sufficiente che un pallone sfugga ad un bambino perché finisca in strada”. Ha concluso: "E' sempre la stessa storia, a San Basilio veniamo considerati cittadini di serie B".

Abbiamo raggiunto Massimiliano Umberti, presidente del Municipio Roma IV: “Dovremmo recuperare dei fondi per recintare l’area che è in carico al Dipartimento Ambiente – ha spiegato – Ecco un altro ‘capolavoro’ della precedente amministrazione”.