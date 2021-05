San Basilio: il Comune consegna i locali della palestra di pugilato a Fiamme Oro

Una palestra di pugilato rivolta ai giovani del quartiere, la 'palestra dei campioni'. Il progetto dell’amministrazione capitolina diventa più concreto: nella mattina di lunedì il Campidoglio ha consegnato l’immobile alle Fiamme Oro della Polizia di Stato. Raggi: “I giovani avranno un’alternativa alla strada”.

I primi sopralluoghi in via Tranfo durante la scorsa estate

I primi sopralluoghi all’immobile di via Carlo Tranfo, al civico 28/30, sono stati svolti durante l’estate dello scorso anno. In quella occasione, la sindaca Virginia Raggi accompagnata da don Antonio Coluccia e dal campione di pugilato, Roberto Cammarelle, prometteva l’apertura di una palestra a servizio dei giovani di San Basilio, annunciando: “La nostra missione è riportare la luce dove c’è stato il buio”. Dopo un ulteriore sopralluogo nel settembre dello stesso anno, a gennaio 2021 è stato siglato l’accordo tra il Comune di Roma e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la realizzazione del luogo di aggregazione. La mattina di lunedì, infine, la consegna delle chiavi dell’immobile di via Tranfo a Fiamme Oro.

Raggi: "Un'alternativa in più alla strada"

“Abbiamo consegnato alle Fiamme Oro le chiavi dell’immobile in via Tranfo che per anni è stato lasciato nelle mani di criminali che lo usavano come base di spaccio e nascondiglio. Lo abbiamo recuperato questa estate e ora verrà trasformato in una palestra, che sarà a disposizione dei ragazzi del quartiere e di tanti giovani che avranno un’alternativa in più alla strada, dove poter crescere e formarsi attraverso i sani valori che lo sport può offrire. Il nostro lavoro nelle periferie romane prosegue con impegno per ridare dignità, decoro e vivibilità ai nostri quartieri” ha commentato la sindaca.

Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Valentina Vivarelle, assessora al patrimonio: “Oltre al progetto "Il tuo quartiere ti dà lavoro" con locali a breve messi a bando sulla medesima strada, consegniamo una proprietà di Roma Capitale al gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato perché diventi, anche grazie all'impegno e al generoso contributo dell'Opera Don Giustino Onlus di Don Antonio Coluccia, una palestra per i ragazzi della zona. Il patrimonio a servizio, dunque, dei cittadini di Basilio, con nuovi luoghi e, ci auguriamo, nuove speranze per loro”.

Don Coluccia: "C'è bisogno di questa palestra"

A commentare la prossima apertura anche don Coluccia, da tempo presente nel quartiere San Basilio per iniziative sociali: “In questo territorio c’è bisogno di speranza e questa palestra, che nasce grazie alla sinergia tra Roma Capitale e Fiamme Oro in collaborazione con l’Opera Don Giustino, rappresenta proprio un segno di speranza per coloro che non chiedono altro che una possibilità di riscatto”. “Questa iniziativa, sul solco delle precedenti attuate su tutto il territorio nazionale, ci consentirà di riaffermare i valori della legalità e del rispetto delle regole in un territorio cittadino in cui questi principi si sono smarriti”, ha commentato il direttore dell’Ufficio Coordinamento delle attività del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, Francesco Montini.