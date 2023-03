Al tiburtino l'avvio del primo osservatorio cittadino delle pari opportunità

Dalla violenza di genere al lavoro, dall’impegno sociale alla formazione fino alla genitorialità. Sono questi i temi che affronterà l’Osservatorio delle Pari opportunità istituito nei giorni scorsi al Municipio IV: si tratta del primo organismo su Roma con queste specifiche. A commentare l’iniziativa è l’assessora del Tiburtino, Annarita Leobruni: “Vogliamo offrire uno strumento in più ai cittadini per garantire la tutela della dignità sociale senza nessuna differenza”.

L’Osservatorio viene istituito a seguito di un percorso avviato già nei mesi scorsi in commissione pari opportunità e in consiglio municipale. A farne parte sono le realtà sociali del territorio che hanno presentato domanda di adesione rispondendo alla manifestazione di interesse pubblicata dal palazzo di via Tiburtina. Lo strumento che ha come obiettivo quello di monitorare e approfondire i casi di pari opportunità verrà aggiornato ogni anno, offrendo la possibilità di ampliare il ventaglio di partecipanti. Le associazioni che lo compongono sono impegnate sul territorio a difesa dei diritti di tutti e si occupano anche della formazione in campo carcerario.

“Il prossimo 13 marzo ci saranno le elezioni – ha spiegato Leobruni – e eleggeremo la presidente e la vice presidente dell’organismo. Da quel momento il tavolo sarà autonomo e pronto a focalizzare i temi di interesse. Non solo, sarà anche uno strumento di supporto alla genitorialità”. Simbolico l’avvio dei ‘lavori’ che coincidono con l’avvio della manifestazione ‘L’otto tutto l’anno’, la kermesse dedicata alle personalità femminili che hanno cambiato la storia con dieci appuntamenti sul territorio del Municipio IV a partire dal 1° marzo. "Un momento storico, un osservatorio che ci accompagnerà in tutta la consigliatura, che ci potrà aiutare con suggerimenti, ricerca e rapporti con i territori" ha concluso Leobruni.