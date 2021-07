Ecco ‘Bacca’, il nuovo murale di San Basilio

Occhi verdi, capelli rossi, animo gentile e una ghirlanda di uva ma anche di altra frutta e verdura. È questo il volto di ‘Bacca’ dipinto sul muro esterno del mercato coperto di Arquata del Tronto, a San Basilio, periferia a est di Roma, nel IV municipio. A firmare l’opera è Aurora Agrestini della scuderia di ‘Arte e città a colori”.

L’opera, comparsa in questi giorni sui muri del mercato e in fase di completamento, rientra all’interno di un progetto di più ampio respiro raccontato ai nostri taccuini da Franco Galvano, presidente di ‘Arte e città a colori’. “L’iniziativa prende il nome di ‘I mercati d’arte’ e punta a colorare le pareti dei mercati cittadini. Dopo San Basilio – ha spiegato Galvano a Roma Today – Proseguiremo con Serpentara e quando avremo nuovi fondi a disposizione coloreremo altri mercati”.

Non solo. Da alcuni mesi, ‘Arte e città a colori’ ha avviato iniziative di riqualificazione all’interno del quartiere San Basilio. “Con il supporto di un gruppo di cittadini, abbiamo avviato interventi per ripristinare il decoro, oltre gli interventi già messi in atto dalle istituzioni per un duplice fine: coinvolgere gli abitanti e sottrarre al degrado aree verdi e parchi” ha concluso Galvano.