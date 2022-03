“Chi denuncia il racket delle occupazioni deve cambiare casa velocemente”: la proposta del M5s al Tiburtino

“Chi denuncia il racket delle case popolari e subisce minacce deve avere la possibilità di cambiare alloggio in tempi brevi”. Lo ha detto Roberta Della Casa, capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Tiburtino dopo aver presentato la mozione in consiglio municipale nella mattina di mercoledì per chiedere di non lasciare gli abitanti in balìa di lunghe attese prima del trasferimento. Il documento, però, non ha trovato il favore della maggioranza (e nemmeno di una parte dell’opposizione, Lega e Fratelli d'Italia) pertanto non è passato.

Da alcune settimane, anche in IV Municipio, le forze dell’ordine stanno procedendo ad azioni di sgombero di alloggi occupati in maniera irregolare. A San Basilio, di recente sono stati sgomberati appartamenti in via Sirolo e via Loreto e prima ancora in via Arcevia, via Osimo e via Maiolati. È questo il contesto in cui i pentastellati hanno presentato la mozione in consiglio: la proposta prevedeva la possibilità di cambiare alloggio ai legittimi assegnatari di casa popolare che subiscono minacce a seguito di denuncia di racket in tempi brevi - è stata presentata in questo contesto.

“A parere della maggioranza di sinistra, il fenomeno delle occupazioni è esclusivamente legato al degrado sociale e ambientale ma viene completamente taciuta la parola mafia e quello che queste organizzazioni sono in grado di fare – hanno aggiunto i pentastellati Roberta Della Casa e Stefano Rosati - Si tace sulla paura di chi subisce, si abbandona chi sempre con paura si ribella. Lega e Fratelli d'Italia non partecipano al voto ritenendo superfluo l'intervento dell'amministrazione invece delle forze dell'ordine”.