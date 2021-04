Municipio IV: tre nuove aree giochi da Casal Bruciato a San Basilio

Nuovi giochi in tre aree del quarto Municipio. Dal quartiere Casal Bruciato a San Basilio, sono stati spesi centomila euro per la costruzione di zone destinate ai bambini. “Nelle aree anche giochi inclusivi per bambini diversamente abili” ha spiegato la collaboratrice della sindaca, Roberta Della Casa, già presidente del IV Municipio.

Una prima aree è stata allestita all’interno del parco di villa Fassini a Casal Bruciato, a ridosso della via Tiburtina. Altre due sono state realizzate nel quartiere San Basilio, in via Diego Fabbri e in via Montecassiano. In quest’ultimo caso, il parco è da sempre manutenuto dai cittadini che a loro spese hanno acquistato anche un trattorino per tagliare l’erba: sono loro a occuparsi della pulizia, svuotano i cestini, raccolgono deiezioni canine e rendono fruibile lo spazio già dal 2018. Nei giorni scorsi, un intervento di pulizia da parte del Comune di Roma e l’installazione dei giochi.

“Si tratta di aree dipartimentali – ha aggiunto Della Casa – Il Municipio si è sostituito al Dipartimento ambiente per la costruzione degli spazi. Il Comune ha un appalto da un milione di euro in corso e un altro da 3 milioni che sta per essere avviato”.