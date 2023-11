Vacanze di Natale 2023, a dicembre soggiorni gratuiti per i nonni e le nonne del IV municipio

Settanta nonni e nonnedel IV municipio vivranno delle vacanze di Natale molto particolari. È stata pubblicata la graduatoria definitiva per i soggiorni natalizi 2023. Tutti i posti disponibili sono stati assegnati mentre qualche anziano, suo malgrado, è rimasto escluso. I “fortunati” rientrati nel progetto, invece, potranno beneficiare di un soggiorno in una struttura, ancora di individuare, del centro Italia.

Soggiorni natalizi

Gli anziani del quarto hanno risposto, nei giorni scorsi, all’avviso pubblicato dal IV Municipio sulla falsa riga di quanto fatto anche per le vacanze estive. Era rivolto, nello specifico, agli over 65, dando priorità alle persone sole, già seguite dai servizi sociali, disabili e con un reddito basso. Per loro la possibilità di socializzare ed andare in vacanza in maniera completamente gratuita. Un’opportunità importante per un territorio che, secondo le statistiche, ha una popolazione di over 65 che è praticamente il doppio rispetto a quella della fascia 0-14.

Gli anziani potranno quindi beneficiare di un soggiorno di quattro giorni e tre notti, nel periodo compreso tra il 1° e il 23 dicembre 2023, in “zone del centro Italia di particolare interesse nel periodo natalizio”. Parliamo, quindi, di località di montagna o collina in maniera particolare. L’albergo che verrà scelto, oltre ad essere di facile accesso e senza barriere architettoniche, dovrà trovarsi all’interno del paese scelto per la vacanza.

I nonni e le nonne saranno sistemati in camere doppie in pensione completa. Saranno poi realizzate escursioni di mezza giornata sempre utilizzando pullman “gran turismo” per raggiungere le mete selezionate.