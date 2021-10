Municipio IV: sedie squarciate e stampanti rotte. L’esposto del minisindaco al prefetto

Sedie squarciate, stampanti rotte, niente computer e nemmeno scrivanie. Sono queste le condizioni in cui Massimiliano Umberti, neo eletto minisindaco del IV Municipio, ha trovato la presidenza degli uffici di via Tiburtina il primo giorno di insediamento. “Grave e inaccettabile – ha spiegato – Ho scritto al Prefetto”.



Che la struttura del IV Municipio non versi in condizioni invidiabili è fatto noto, dall’assenza di condizionatori a carenze strutturali. Tanto che gli uffici anagrafici sono stati trasferiti altrove (gli ultimi in via Rivisondoli) e che la richiesta di poter utilizzare un nuovo edificio è un ritornello che al tiburtino si ripete da anni. A indignare il nuovo presidente del Municipio, conscio dello stato delle cose, è stato però non aver trovato né computer né scrivanie da utilizzare con sedie squarciate e stampanti rotte proprio all’interno del suo ufficio. Umberti ha denunciato la ‘scoperta’ sulle pagine social “L’accoglienza è un chiaro messaggio di benvenuto”. Un post che non è sfuggito all’ex presidente del IV, Roberta Della Casa, che ha risposto, commentando le foto pubblicate “Le scrivanie mancano perché le persone che le utilizzavano le hanno comperate di tasca propria e giustamente le hanno portato via con loro”.



Intanto Umberti ha presentato un esposto al Prefetto di Roma Matteo Piantedosi. Nel testo si legge: “Sono costretto a comunicare l’impossibilità a svolgere le funzioni istituzionali a me demandate attesa la situazione incresciosa. Gli uffici di presidenza versano in stato pietoso, adibiti a magazzino. Grave e inaccettabile il danno che ne deriva”. Tanti i messaggi di solidarietà al nuovo eletto scritti anche su Facebook.