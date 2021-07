Municipio IV: manca la corrente negli uffici, giorni di disagi in via Tiburtina

Una settimana di passione quella appena trascorsa per dipendenti e utenti del IV Municipio. Dallo scorso lunedì, un guasto non ancora individuato ha fatto saltare la corrente elettrica presso gli uffici di via Tiburtina 1163, compromettendo la gestione ordinaria delle pratiche amministrative.

Tanti i residenti del IV che hanno dovuto ricorrere a un ‘dietro front’ nonostante appuntamenti presi da tempo, o rivolgersi altrove. “Avrei dovuto rifare la carta di identità ma una volta giunta in via Tiburtina mi hanno riferito che non sarebbe stato possibile e sono andata via, un bel disagio, soprattutto perché non è stato messo nessun avviso, neanche sul sito del municipio” ha spiegato una cittadina al nostro giornale. Lo scorso maggio, con una delibera approvata in giunta comunale, sono stati approvati lavori di sistemazione della struttura per un importo di mezzo milione di euro.

Disagi contro cui il Partito democratico del Tiburtino ha immediatamente puntato il dito: “Questo è l’epilogo della gestione fallimentare del governo a cinque stelle – ha commentato Massimiliano Umberti, ex capogruppo Pd e candidato presidente al quarto per le prossime amministrative di ottobre – Il direttore continua a mandare i dipendenti a lavoro ma le condizioni sono particolarmente disagevoli considerata l’assenza della corrente e il caldo nelle stanze della struttura già deficitata di ogni comfort”.