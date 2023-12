Municipio IV, riaprono i parchi ma scoppia la polemica

I lavori erano cominciati a luglio e avevano comportato la chiusura di 30 aree giochi e almeno 10 aree dedicate allo sport. Negli ultimi giorni sono stati riaperti nove parchi, messi di nuovo in sicurezza e, quindi, nuovamente utilizzabili dai cittadini. Siamo nel IV municipio che, da pochi mesi, ha preso in gestione dal Campidoglio diversi parchi del territorio.

Le aree riaperte

A dare notizie della conclusione dei lavori delle prime 9 aree gioco è stato il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti. I parchi in questione sono quelli di piazza Santa Maria Consolatrice a Casal Bertone, quello delle Farfalle, via Massini , via Melandri e via Ruini a Colli Aniene, via Jemolo e piazza Ambrosini a Torraccia, piazza Aldo Bozzi e largo Beltramelli.

“Per la prima volta in questo municipio le aree giochi vengono messe a norma – dichiara, in una nota, Umberti - certificazioni e dichiarazione di corretta posa dei giochi e della pavimentazione. I bambini potranno giocare finalmente in sicurezza. Questo lavoro lo faremo in tutte le aree giochi del municipio”.

Lavori a rilento

Non è soddisfatto, per usare un eufemismo, il consigliere d’opposizione Matteo Mariani. Secondo lui, infatti, le aree sono state chiuse per mesi per cambiare soltanto le pavimentazioni. Un lavoro che, secondo Mariani, si sarebbe potuto realizzare in tempi più brevi. Non solo. Per il consigliere i giochi sarebbero ancora sporchi e in pessime condizioni.

“Ho presentato un'interrogazione al presidente del Municipio IV per capire quali sono stati gli interventi di riqualificazione nelle singole aree ludiche del nostro Territorio , perché è veramente impensabile che hanno chiuso le stesse per 5 mesi solo per cambiare la pavimentazione anti-urto” afferma Mariani. “Avevo chiesto più volte durante i lavori di commissione – conclude - l'inserimento di giochi inclusivi ma per il Pp l'inclusione sociale è solo a parole”.