Municipio IV: l’era Umberti ai nastri di partenza, tra veterani e new entry

Ai nastri di partenza l’era Umberti al Tiburtino. Ci sarà lunedì 8 novembre la prima convocazione del consiglio municipale con la presentazione della nuova giunta. “Siamo pronti a scrivere una nuova pagina per questo municipio, l’intenzione è stravolgere quanto fatto fino ad oggi” ha commentato ai nostri taccuini il nuovo presidente del IV Municipio, eletto al secondo turno in rappresentanza del centrosinistra.



Dopo un anno e mezzo di vuoto amministrativo dovuto alla sfiducia unanime della ex presidente pentastellata Roberta Della Casa a maggio del 2020, il IV Municipio torna ad avere una squadra di governo. Tra i consiglieri eletti figurano veterani del Tiburtino, da Roberto Santoro – Lega – e già candidato presidente alle ultime amministrative, Paolo De Paolis, consigliere e assessore nelle giunte Caradonna e Sciascia, Dino Bacchetti (prima Forza Italia poi Pd), Annarita Leobruni (Pd) e new entry come Federico Sciarra, già candidato presidente con la lista civica di Calenda. E, stando a a quanto si apprende da fonti attendibili, sarebbero proprio i nomi di Bacchetti e Leobruni quelli più quotati a ricoprire ruoli di assessorato nella giunta Umberti.



Altre indiscrezioni vorrebbero Valerio Carocci delegato del presidente alla cultura ma il leader del ‘Piccolo America’ ha già smentito rumors che lo volevano al fianco di Gualtieri spiegando che “Il mio posto è al Piccolo America e al Cinema Troisi”. Eppure ci sono indiscrezioni che lo vorrebbero assessore nel suo municipio, il IV appunto. Molto quotato il nome di Maurizio Rossi – eletto da Sinistra Ecologista – come assessore al Tiburtino, probabilmente con deleghe all’ambiente. Il nome di Paolo de Paolis risuona per la carica presidente d’aula.



Nessuna conferma, per ora, dal presidente Umberti che a Roma Today ha detto: “Sono giorni di interlocuzioni”. Intanto, ha annunciato: “Non vediamo l’ora di iniziare, sarò il presidente di tutti. Il Quarto municipio sarà una centralità di Roma e non più una periferia”. L'appuntamento è alle ore 9.30 in via Tiburtina 1163.