Municipio IV: vince Massimiliano Umberti: "Noi unica alternativa alla destra populista e agli inconcludenti grillini"

Massimiliano Umberti ha portato a casa la maggioranza assoluta delle preferenze con 1738 voti alle primarie di domenica 20 giugno. Ha battuto Federico Proietti (630) e Paolo de Paolis (465), entrambi candidati del Pd e Carla Corciulo Cortibelli (386) di Liberare Roma.

“Al più presto avvieremo un tavolo con la coalizione di centrosinistra per stilare il programma che porterà alle elezioni di ottobre” ha commentato un emozionato e soddisfatto Massimiliano Umberti a Roma Today a poche ore dalla chiusura dei seggi. “La mia elezione a candidato presidente è stata il frutto di un progetto visionario iniziato anni fa con tutti i democratici che hanno a cuore le sorti del municipio, mi aspettavo partecipazione ma è stata davvero tanta. Una bella giornata di festa” ha aggiunto.

Tredici i gazebo presenti al tiburtino per l’appuntamento con le primarie di centrosinistra che hanno consacrato, a livello comunale, la vittoria di Roberto Gualtieri come candidato sindaco a ottobre. “Ringrazio tutti i volontari che hanno reso possibile questo obiettivo, tutti coloro che sono venuti a votare, gli altri candidati con i quali non abbiamo mai affrontato sopra le righe questa sfida – ha concluso Umberti – Ora tutti insieme come unica alternativa alla destra populista e all’inconcludenza della sfiduciata ex presidente Della Casa”.