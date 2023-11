Municipio IV, una pioggia di milioni per la manutenzione delle scuole del territorio

Due progetti approvati ed altrettante indagini di mercato per rimettere a nuovo le scuole del territorio. Il IV Municipio di Roma accende i riflettori in particolare sui nidi e le materne bisognose di diversi interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico.

Infanzia Palenco

La Giunta municipale ha approvato, tramite delibera, il progetto definitivo del la “riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia Palenco, dell’Istituto Comprensivo Palombini”, una delle scuole più “disastrate” del territorio. Un lavoro complessivo da 4 milioni e 368 mila euro grazie a fondi Pnrr. Il progetto, redatto dalla VE.MA. progetti Srl, prevede l’installazione di nuove guaine in tutto l’edificio per evitare nuove infiltrazioni. Previsto anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, nuovi spogliatoi e bagni a servizio della palestra, una nuova cucina e nuovi bagni al piano terra e al primo piano. In programma anche la sostituzione di tutti gli infissi e le porte, il rifacimento dei pavimenti e delle facciate esterne, compresi di davanzali e cornicioni. I lavori dureranno in tutto due anni.

Scuola dell’infanzia e sezione ponte Fabio Filzi

Anche la scuola dell’infanzia e la sezione ponte Fabio Filzi al Tiburtino III, su via del Frantoio, si rifarà il look grazie ai fondi europei. La Giunta, in questo caso, ha approvato il profetto esecutivo che prevede lavori da 2 milioni e 638 mila euro complessivi e che serviranno, soprattutto, ad ampliare la struttura per accogliere più bambini. I posti disponibili della sezione ponte passeranno da 14 a 20. Per la scuola dell’infanzia, dai 64 posti attuali si arriverà a 120. Verranno realizzate nuove aule, un’infermeria, bagni, lavanderia e una mensa con annesso una dispensa che avrà un settore “ad hoc” per i celiaci. Ovviamente, saranno rifatte le pavimentazioni e le facciate esterne della scuola.

Scuola primaria Italo Calvino

Come detto, sono stati pubblicati anche due indagini di mercato per intervenire, in futuro, su altre strutture del territorio. La prima riguarda i lavori di “efficientamento energetico e bioclimatico” per la scuola primaria Italo Calvino di via Antonino Buongiorno 25 al Collatino. Si individueranno, così, fino a dieci operatori economici per realizzare lavori che, secondo le stime, costeranno 1 milione e 319 mila euro e dureranno 398 giorni. verranno abbattuti tutti i muri ammalorati, rifatte le guaine, coibentate le pareti ed installata una “facciata ventilata” per ridurre l’umidità nell’edificio. Verrà poi applicato intonaco termoisolante e sostituti i cupolini esistenti.

Accordo quadro per il polo 0-6

Un’altra indagine di mercato è stata pubblicata per realizzare lavori di manutenzione straordinaria “necessari a realizzare un sistema integrato di istruzione bimbi 0-6 con i plessi materna Fabio Filzi e asilo nido Elefantino Elmer”. Nell’accordo quadro, dal valore complessivo di 971 mila euro, è previsto il rifacimento delle facciate ovest e nord della materna Filzi. Per l’asilo nido, invece, si migliorerà il percorso di collegamento tra il piazzale di accoglienza e la scuola, verrà riqualificata l’area verde mentre l’ex casa del custode diventerà una biblioteca vicino alla quale, nella zona esterna, verranno installati nuovi arredi per i più piccoli.