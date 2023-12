L'assessora non risponde alle interrogazioni, il consigliere Mariani scrive al prefetto

Una prima interrogazione il 3 ottobre che riguardava un’operazione di bonifica. Una seconda il 26 ottobre, sulle erbe infestanti negli edifici municipali di via Scorticabove. Una terza, infine, il 3 novembre sulla mancata manutenzione al parco di piazza Sacco. Documenti tutti firmati dal consigliere di Fdi, Matteo Mariani, e inviati all’assessora all’ambiente del IV municipio, Federica Desideri. Queste interrogazioni, oltre allo stesso destinatario, hanno un’altra cosa in comune: non hanno ricevuto risposte. Passati più dei canonici 30 giorni entro i quali è obbligatorio replicare a questi atti, ora Mariani è pronto a rivolgersi direttamente al prefetto.

Il consigliere d’opposizione, tra le altre cose, ha scritto anche al segretario generale del quarto. Il funzionario, sottolineando come non possa intervenire direttamente in questioni politiche, ha ribadito “il dovere di risposta alle interrogazioni”. Una prerogativa che, se disattesa, non comporta conseguenze per il destinatario ma “è stabilito che nel verbale dell’organo (il Consiglio municipale, ndr) si faccia espressa menzione dei casi di mancata risposta”.

Lettera al prefetto

Matteo Mariani, raggiunto telefonicamente da RomaToday, ha fatto sapere di voler fare luce sulla vicenda: “Ho scritto al prefetto – ci dice – al presidente del consiglio municipale e anche al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Mi si dice di collaborare come opposizione e io ce la metto tutta. Ma deve esserci, dall’altra parte, anche un riscontro”.

La replica

Contattata da RomaToday, Desideri ha spiegato il perché delle mancate risposte: “Siamo in attesa dei riscontri dagli uffici, essendo tutte questioni di carattere gestionale che sono di competenza delle strutture amministrative”.