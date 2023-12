IV municipio, non sono state rimosse le macerie dei chioschi abbattuti

I chioschi sono stati abbattuti, questo è un dato di fatto. Le macerie, però, sono rimaste in strada. Non solo. Secondo il consigliere del Movimento 5 Stelle, Stefano Rosati, ci sarebbero anche pezzi di amianto tra i resti delle strutture. Scoppia la polemica nel IV municipio di Roma all’indomani della rimozione di due prefabbricati fatiscenti, lungo via Fabriano a San Basilio .

Macerie rimaste

Non solo calcinacci. A terra, dopo l’intervento delle ruspe, sarebbe rimasto dell’amianto. Inoltre, Rosati dice che alcuni nomadi avrebbero prelevato il materiale rimasto all’interno dei “cantieri”, concentrandosi soprattutto sui pezzi di ferro lasciati lì incustoditi.

“Dopo i roboanti annunci del presidente del Municipio Roma IV, denuncio un cantiere su sede stradale e su marciapiede senza protezione, senza segnaletica luminosa, privo di segnali che evidenziano area di cantiere, ma in compenso i nomadi prelevano indisturbati il materiale ferroso ed i cittadini incivili utilizzano l'area come discarica personale” scrive Rosati in una nota.

Rosati è convinto che le strutture, “distrutte e da rimuovere”, contengano “amianto”. Il grillino è convinto che le macerie rimarranno lì “fin dopo capodanno”. “L'ex edicola all’angolo di via Corridonia è ribaltata in strada – aggiunge - senza nessun accorgimento previsto dalle normative: selezione dei materiali, cantierizzazione con appositi cassoni e trasporto nei locali di smaltimento idonei”.

Il 2 gennaio verranno rimossi

Contattato da Romatoday, il presidente Umberti assicura che “dal 2 gennaio cominceranno le operazioni di rimozione dei chioschi. È incredibile – aggiunge – sentire queste accuse. Stiamo abbattendo chioschi che stavano lì, abusivi, da decenni e queste sono le reazioni. Soprattutto, mi fa specie sentire certe cose da chi, magari, avrebbe potuto fare quello che stiamo facendo noi per il decoro del territorio”.