Municipio IV, i lavori effettuati nei parchi finiscono sul tavolo del prefetto

L’interrogazione non ha avuto risposta e così la vicenda finirà sul tavolo del prefetto. Matteo Mariani, consigliere d’opposizione del IV Municipio, l’11 novembre 2023 aveva chiesto, in forma scritta, al presidente Massimiliano Umberti chiarimenti in merito all’accordo quadro, di durata triennale, per gli interventi di manutenzione all’interno delle aree pubbliche del territorio. Nel corso dell'estate 2023, infatti, sono state chiuse 30 aree ludiche per metterle in sicurezza. Una volta riaperte, però, sono scoppiate le polemiche.

Mancata risposta

Lavori mal fatti, pavimentazione che si stacca, giochi scarabocchiati e staccionate rovinate. Mariani ha fotografato diverse situazioni di questo tipo nei nove parchi fin qui riaperti e che, in teoria, dovevano essere “come nuovi”. Tra l’altro, prima ancora della loro riapertura, il consigliere aveva chiesto lumi sull’accordo quadro ma, almeno per ora, senza avere risposta. Sono passati, intanto, più di trenta giorni da quella richiesta e così, mercoledì 10 gennaio, ha scritto al prefetto di Roma per chiedergli “di sensibilizzare” Umberti a dargli una risposta. Inoltre, è in “ballo” anche un’altra interrogazione, sempre presentata da Mariani, per chiedere conto sul come siano stati svolti i lavori.

Le aree riaperte

I parchi riaperti sono quelli di piazza Santa Maria Consolatrice a Casal Bertone, quello delle Farfalle, via Massini , via Melandri e via Ruini a Colli Aniene, via Jemolo e piazza Ambrosini a Torraccia, piazza Aldo Bozzi e largo Beltramelli. Sono stati chiusi per mesi però, come sottolinea Mariani, “dopo tutto questo tempo ci aspettavamo dei lavori ben eseguiti e invece non è così”. Secondo il consigliere, le aree sono state chiuse cinque mesi per cambiare (male) solo la pavimentazione anti urto.